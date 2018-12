Cumintenia Pamantului: Ministerul Culturii a restituit aproape toata suma incasata prin Trezoreria Statului

Ministerul a mai precizat ca in mandatul lui George Ivascu nu au avut loc intalniri cu proprietarele sculpturii, Paula Ionescu si Alina Serbanescu, astfel ca nu au avut loc negocieri pentru a achizitiona opera."In perioada mandatului fostului ministru al Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, reprezentantii MCIN nu au avut nicio intalnire cu proprietarii sculpturii 'Cumintenia Pamantului'. Asadar, nu au avut loc negocieri pentru achizitionarea operei de arta", se arata in raspunsul transmis News.ro de minister.In luna septembrie, dupa o audiere in Comisia pentru Cultura din Camera Deputatilor, ministrul George Ivascu a afirmat - eronat - ca negociatorul cu proprietarii sculpturii "Cumintenia Pamantului" este interimarul Muzeului National de Arta al Romaniei, care a gazduit o perioada opera de arta, el fiind cel care "a dat semne" proprietarelor Paula Ionescu si Alina Serbanescu.Ivascu a tinut atunci sa contrazica si afirmatiile facute in ultimele luni de avocatul proprietarelor si a spus ca spera ca in octombrie sa comunice primele rezultate ale negocierilor.De cealalta parte, proprietarii au sustinut tot anul ca nu au fost contactati de nimeni din partea statului roman.Actualul ministru, Valer Daniel Breaz, "analizeaza raportul misiunii Corpului de Control al prim-ministrului, misiune prin care s-a verificat situatia sculpturii lui Constantin Brancusi, pentru a lua o decizie in perioada urmatoare", se mai arata in raspunsul ministerului.Referitor la procesul de restituire a donatiilor din campania "Brancusi e al meu", ministerul a transmis ca "pana la aceasta data a restituit suma de 359.473 lei din totalul incasat prin contul deschis la Trezoreria Statului de 370.811 lei".In raspuns mai este specificat faptul ca reprezentantii ministerului vor continua intalnirile de lucru si colaborarea cu toate institutiile de credit implicate in actiunea de restituire a donatiilor efectuate pentru achizitionarea sculpturii "Cumintenia Pamantului".Marti, dupa audierea in Comisia pentru Cultura din Camera Deputatilor, ministrul Valer Daniel Breaz a declarat ca primul pas dupa prelungirea termenului de restituire a banilor don ...citeste mai departe despre " Cumintenia Pamantului: Ministerul Culturii a restituit aproape toata suma incasata prin Trezoreria Statului " pe Ziare.com