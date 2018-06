Cumintenia Pamantului nu mai este expusa la MNAR. Proprietarii au refuzat prelungirea comodatului

Sculptura a fost preluata deja de proprietari, desi MNAR a facut o solicitare de prelungire a contractului de comodat.Sculptura a fost expusa in Sala Constantin Brancusi a Muzeului National de Arta al Romaniei (MNAR) din Bucuresti, redeschisa pe 6 decembrie 2017.Contractul de comodat pentru sculptura lui Constantin Brancusi incheiat cu MNAR, care a expirat in luna februarie, a fost prelungit initial pentru trei luni, pana pe 3 mai, si apoi inca o luna, dupa cum au declarat reprezentantii Ministerului Culturii pe 25 mai."Contractul de comodat incheiat de Muzeul National de Arta al Romaniei, care expira in data de 3 mai a.c., a fost prelungit pentru inca o luna. In situatia in care acesta nu ar fi prelungit, raspunderea depozitarii apartine proprietarilor, cu respectarea prevederilor legale", au explicat acestia la momentul respectiv.Contactati miercuri de Mediafax, reprezentantii Ministerului Culturii au confirmat ca MNAR a facut solicitarea de prelungire a contractului de comodat, fara sa poata oferi informatii suplimentare.La inceputul lunii martie, reprezentantii MCIN au declarat ca institutia va solicita in perioada urmatoare o noua expertiza pentru sculptura "Cumintenia Pamantului", care va viza, dupa caz, reevaluarea si/sau renegocierea cu proprietarii.Insa, la sfarsitul lunii mai, MCIN nu demarase inca o noua expertiza, fiind analizata situatia in vederea luarii celei mai bune decizii, potrivit unui raspuns al MCIN.Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a solicitat, ca urmare a evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al premierului cu privire la verificarea activitatii MCIN, care include si actiunile referitoare la sculptura "Cumintenia Pamantului", au mai mentionat reprezentantii institutiei.Pretul pentru achizitia operei "Cumintenia Pamantului", negociat de Ministerul Culturii din vremea Guvernului Ciolos si actualii proprietari ai sculpturii, mostenitorii inginerului Gheorghe Romascu, era de 11 milioane de euro. Suma de cinci milioane de euro ar fi trebuit sa fie alocata de Guvern, iar restul de sase milioane de euro, din colecta publica.In cele din urma, tranzactia nu a mai avut loc, iar banii trebuie returnati celor care au facut donatii pentru ...citeste mai departe despre " Cumintenia Pamantului nu mai este expusa la MNAR. Proprietarii au refuzat prelungirea comodatului " pe Ziare.com