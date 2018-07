"Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul culturii. Este un domeniu care are nevoie urgenta de finantare multianuala pentru achizitia de imobile monumente istorice si bunuri culturale, construirea de obiective culturale sau realizarea de lucrari de interventie, reabilitare sau modernizare a celor existente", a declarat, joi, Dancila la inceputul sedintei de guvern.Astfel, Executivul va aloca, printr-o ordonanta de urgenta, un miliard de euro, care sa fie folosita pentru investitii in obiectivele culturale."Prin aprobarea unui program clar de investitii putem pune in valoare monumente istorice, biblioteci, muzee, centre culturale, institutii de spetacole sau concerte. Pentru implementarea acestui amplu program de investitii vom pune la dispozitie suma de 1 miliard de euro, in baza careia se pot incheia contracte de finantare multianuale", a precizat premierul.Citeste si: Niciodata nu e prea tarziu? Guvernul cumpara 1.200 de dictionare si carti de gramatica ...citeste mai departe despre " Dancila investeste un miliard de euro in cultura prin ordonanta de urgenta " pe Ziare.com