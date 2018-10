Don Giovanni-ul geniului Mozart, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura Andei Tabacaru-Hogea, scenografia si efecte video au fost realizate de catre Anca Albani, coregrafia a fost creata de Malina Andrei, iar video-ul si lighting design-ul de Gabriel Kosuth. Maestru de cor Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta.Publicul spectator va putea urmariin rolul Leporello."Don Giovanni traieste clipa in mod excesiv si intr-o totala libertate de expresie: de la violenta erotica la tandrete fermecatoare, de la un umor spontan la cinism demonic. Fiecare scena si fiecare arie a sa este o degajare de energie fantastica ce depaseste zona realului. Chiar de la primele acorduri ale uverturii ni se releva confruntarea eroului cu metafizicul, cu sufletul si ochiul unui spirit justitiar care urmareste, vede si acuza toate excesele lui Don Giovanni. Ochiul lumii, ochiul omniprezent al lui Dumnezeu, ochiul propriei constiinte doreste intoarcerea la regului si principii. Libertatea de expresie a eroului nu o doreste. De aici decurge aceasta lupta fantastica, plina de voluptate, energie si mister", a declarat Anda Tabacaru-Hogea, despre spectacolul "Don Giovanni" de pe scena Operei Nationale Bucuresti.Intr-un mod absolut genial, Wolfgang Amadeus Mozart si Lorenzo da Ponte reunesc in opera "Don Giovanni" drama, comedia si fantasticul, cei doi creatori realizand in plin clasicism un spectacol total, de o complexitate si o substanta deopotriva shakespeariana si wagneriana.Don Giovanni traieste clipa in mod excesiv si intr-o totala libertate de expresie: de la violenta erotica la tandrete fermecatoare, de la umor spontan la cinism demonic.Fiecare scena si fiecare arie a sa este o degajare de energie fantastica ce depaseste zona realului.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei