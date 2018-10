Dragoljub Bajic, pe scena Operei Nationale Bucuresti in "Aida" lui Verdi

(Imagine: Ana Constantinescu/Opera Nationala Bucuresti; Montaj: Sebastian Bucur/

Spectacolul "Aida" de Giuseppe Verdi, pus in scena la Opera Nationala Bucuresti de catre regizorul bulgar Plamen Kartalov, aduce in fata publicului o poveste de dragoste exotica intr-un mod spectaculos, demn de marile montari de opera traditionale.Plamen Kartalov si scenografa Viorica Petrovici, in colaborare cu Francisc Valkay, coregraful spectacolului, au reusit sa recreeze pe scena cadre de inspiratie istorica, sa reproduca aspectul grandios al monumentelor Egiptului antic, epoca in care se petrece actiunea operei lui Giuseppe Verdi.Spectacolul nu isi propune numai sa prezinte spectatorilor tablouri cu incarcatura istorica, ci si sa le infatiseze o poveste tragica de iubire in care tema principala este dragostea, sub toate formele ei, de la cea dintre un barbat si o femeie la dragostea de patrie, respectul si iubirea fata de parinti.Temele secundare sunt sacrificiul din iubire, respectul fata de lege si stat, conditia umilitoare a celor infranti si aroganta invingatorilor, invidia si gelozia ca motoare principale pentru actiunile personajului negativ, printesa egipteana Amneris.Productia de pe scena Operei Nationale Bucuresti slujeste din toate punctele de vedere, prin regie, scenografie si coregrafie, stilul romantic de spectacol de opera, cu eroi pusi in situatii dramatice, cu abundenta de culoare si efecte de lumina, foloseste teatralitatea acestui stil si poate de aceea ramane autentic si verosimil la mai bine de douazeci de ani de la premiera.Pentru aceasta reprezentatie publicul spectator ii va putea urmari pe Dragoljub Bajic in rolul Ramfis si Dinu Iancu Salajanu in rolul Regelui, in calitate de invitati ai Operei Nationale Bucuresti.