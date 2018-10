Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia poarta semnatura lui Marco Gandini, scenografia a fost realizata de Adriana Urmuzescu, iar lighting design- ul de catre Virginio Levrio. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Adrian Morar - invitat.Exemplu tipic de opera bufa, Elixirul Dragostei este una dintre capodoperele donizettiene, alaturi de Don Pasquale. Partitura este fermecatoare, extrem de gratioasa, farsa fiind deopotriva extrem de comica si sentimentala.Dintre momentele superbe ale operei se remarca, in actul I, aria lui Nemorino "Quanto e bella", apoi prezentarea lui Dulcamara "Udite, udite" si aria lui Nemorino "Una furtiva lagrima".Actuala montare a operei Elixirul dragostei la Opera Nationala Bucuresti a avut premiera la data de 20 mai 2012., despre Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti:"Astazi, pentru a pune in scena o opera, ca si in cazul unei piese de teatru, daca vorbim despre lucrari ale trecutului, poarta cu sine intrebarea daca subiectul are sau in ce masura poate avea o semnificatie pentru publicul contemporan.Povestea si muzica din Elixirul dragostei sunt intr-un anume sens contemporane, deoarece nu gasim in ele elemente arhaice, referinte la o anume epoca. Intelegem in schimb modelul unui tanar adolescent indragostit, cu putina experienta de viata, care crede in iluzia unui medicament in stare sa-i rezolve problemele in dragoste. De asemenea, intelegem tema dorintei de dragoste, diferita la fiecare dintre personajele principale, trio-ul amoros Adina-Nemorino-Belcore.Montarea respecta raporturile dintre personaje, dinamica lor, relatiile de dependenta si influenta dintre ele, care definesc dezvoltarea povestii intr-un spatiu atemporal, in care dinamica actiunii, a bucuriei, a dezamagirii, a sperantei, a jocului pot sa fie conturate mai bine, fara constrangerea specifica unui timp istoric sau a unui spatiu care sa le forteze intre limite.Nemorino si Adina sunt perechea perfecta, asa cum afirma Donizetti, daca nu in mod direct, prin libret, cel putin prin dinamica muzicii de la sfarsitul actului I."Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos Cofetarie, enRosePartener: ArtmarkPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei