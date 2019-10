Filmul Maria, Regina Romaniei a castigat premiul publicului la Les Films de Cannes a Bucarest

Premiul i-a fost inmanat producatorului Gabi Antal, care a anuntat ca filmul va intra in cinematografe pe data de 8 noiembrie, informeaza un comunicat al organizatorilor.Pelicula a fost prezentata in sectiunea "Avanpremierele toamnei", iar premiul, in valoare de 2.500 de euro, a fost oferit de Institutul Cultural Roman.Castigatorul sectiunii "Une minute de vie, une minute de cinema" - filme de un minut realizate de liceeni din cinci licee bucurestene - este filmul "Domnisoara Amelia", regizat de Ruxandra Nitescu, de la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza". Echipa filmului a primit un premiu de 1.000 de lei, oferit de Unicredit Bank, si un abonament pe un an la cinemateca.Juriul a fost alcatuit din cineastii internationali Christophe Barral, Beranger Lacoste si Kanon Fukuyama.Filmele castigatoare ale premiului publicului dupa proiectia de duminica, de la Cinema Muzeul Taranului, cate unul din fiecare liceu au fost:de la Colegiul National Bilingv "George Cosbuc" - filmul "Crash", de Vlad Furtuna;de la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" - filmul "Domnisoara Amelia", de Ruxandra Nitescu;de la Colegiul National "Scoala Centrala" - filmul "Eu exist?!", de Iasmina Coman si Maria Stana;de la Colegiul National "Sfantul Sava" - filmul "Western cu toaster", de Toma Hurduc si Matei Preda;de la Colegiul National "Spiru Haret" - filmul "In pas cu lumea", de Andreea Bargaoanu, Vlad Cocos, Matei Greceanu, Stefan Tudorache, Alin Zlotea.Fiecare echipa castigatoare a primit cate un premiu de 1.000 de lei si un abonament pe un an la cinemateca.Filmul norvegian "Life Goes On", de Henry Knorvalls, a fost desemnat castigatorul competitiei "Filmminute".Distinctia a fost inmanata directorului Filmminute, John Catchum. Acesta, dupa ce a multumit, a amintit de data de 31 octombrie, deadlineul pana la care se poate vota pentru premiul publicului pe filmminute.com.Juriul care a decis castigatorul sectiunii i-a avut in componenta pe Christophe Barral, Beranger Lacoste si Kanon Fukuyama.Alex Molico si Andrei Epure, castigatorii primei editii a concursului de scenarii "Write a screenplay for...", organizat de Asociatia Cinemascop, cu sprijinul HBO Europe, au urcat pe scena pentr ...citeste mai departe despre " Filmul Maria, Regina Romaniei a castigat premiul publicului la Les Films de Cannes a Bucarest " pe Ziare.com