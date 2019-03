Decizia a fost luata dupa ce in urma cu cateva zile o portiune de drum s-a surpat, iar accesul spre sit a fost restrictionat. Astfel, turistii trebuie sa parcurga pe jos 4 kilometri spre cetate.Administratia Sarmizegetusa Regia transmite ca prin aceasta gratuitate vrea sa rasplateasca efortul vizitatorilor."FOARTE IMPORTANT!!Intrarea in situl arheologic Sarmizegetusa Regia, va fi GRATUITA pe intreaga perioada in care accesul pe ultimii 4 km spre sit, este restrictionat. Ne dorim ca efortul, celor care doresc sa viziteze Sarmizegetusa Regia, de a parcurge 4 km pe jos sa fie rasplatit, astfel incat, pana la ridicarea restrictiei, ACCESUL VA FI GRATUIT!Va reamintim ca in urma cu 2 zile, o portiune de drum aflata intre Remiza - Valea Alba si intrarea in situl arheologic Sarmizegetusa Regia, a fost grav afectata, iar circulatia a fost restrictionata pe ultimii 4 km de drum, pentru a nu pune in pericol integritatea turistilor", a anuntat Administratia Sarmizegetusa Regia pe pagina de Facebook A.D. ...citeste mai departe despre " Intrare gratuita la Sarmizegetusa Regia, dupa ce s-a surpat drumul, iar turistii fac 4 km pe jos " pe Ziare.com