Iohannis participa marti, la Bruxelles, la deschiderea expozitiei dedicate lui Brancusi in cadrul festivalului Europalia 2019

Expozitia, care va fi deschisa marti la Palatul de Arte Frumoase Bozar din Bruxelles, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a familiei regale din Belgia, este realizata cu sprijinul Institutului Cultural Roman.Expozitia dedicata lui Brancusi va fi deschisa pana pe 12 ianuarie 2020.Festivalul Europalia, la care Romania este tara invitata de onoare, va fi organizat in spatii din Belgia, Olanda, Germania, Luxemburg si Anglia. Romania va prezenta circa 250 de evenimente culturale de top la acest festival."Cand am pornit la organizarea expozitiei nu eram prea entuziasta, dat fiind dificultatea obtinerii operelor lui Brancusi. (...) Am obtinut imprumuturi de la Muzeul National de Arta din Romania, de la Muzeul de Arta din Craiova si suntem foarte bucurosi. Am obtinut opere de la colectionari particulari din Romania si de unde am avut nevoie, dar mai ales de la muzee din lume, din America, din Europa si de la Centrul Pompidou. (...) Sunt lucrari foarte multe, sunt o suta si ceva. (...)Aceasta expozitie pentru mine ca si pentru echipa Europalia este o sarbatoare si noi speram sa fie vizitata de foarte multa lume, mai ales ca va fi deschisa in mod exceptional patru luni. Patru luni pentru o expozitie este mult. In general sunt trei luni, trei luni si ceva, pentru ca este problema conservarii fotografiilor si desenelor, dar am obtinut in mod exceptional pentru ca este imaginea Romaniei pe care Bruxelles-ul si Europalia o afiseaza. Este o scena pe care Romania se expune", a declarat, luni, curatorul expozitiei dedicate lui Brancusi, Doina Lemny.In cadrul expozitiei sunt prezentate sculpturi academice, din perioada cand Constantin Brancusi a lucrat cu Auguste Rodin, mai multe filme, desene realizate de marele artist, scrisori catre iubita sa cu "semnatura de indragostit - sarutul", fotografii care incearca sa reproduca atmosfera de la atelierul sau si cu ansamblul de la Targu Jiu, lucrari ale unor artisti care au dorit sa se formeze cu acesta, precum Milita Petrascu, Irina Codreanu si Margareta Cosaceanu, coperte de discuri din colectia sculptorului, carti postale. In expozitie este prezentat si un portret al lui Brancusi realizat de pict ...citeste mai departe despre " Iohannis participa marti, la Bruxelles, la deschiderea expozitiei dedicate lui Brancusi in cadrul festivalului Europalia 2019 " pe Ziare.com