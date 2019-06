Iohannis si Mircea Cartarescu, in topul vanzarilor de la Bookfest

La Humanitas, in top 10 s-au situat in ordine: "Melancolia" de Mircea Cartarescu; "In lume nu-s mai multe Romanii (planetei noastre asta i-ar lipsi) " de Radu Paraschivescu; "Caiet de ricosat ganduri" de Gabriel Liiceanu; "Anii urii" de Horia-Roman Patapievici; "Regele si Duduia" de Tatiana Niculescu; "Podul cu vechituri" de Dan C. Mihailescu; "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac" de Lucian Boia; "Arheologia iubirii" de Catalin Pavel; "Cartea Reghinei" de Ioana Nicolaie si "Martori ai Fericirii. Sapte vieti de sfinti romani" de Francisca Baltaceanu si Monica Brosteanu.In Top 5 autori romani al Editurii Polirom la Bookfest 2019 conduce: "In cautarea corpului regasit. O ego-analiza a spitalului" de Vintila Mihailescu, urmata in ordine de cartile lui Cristian Teodorescu - "Bucuresti, marea speranta" si Cristian Tudor Popescu - "Vremea Manzului Sec"; Mirel Banica - "Bafta, Devla si Haramul. Studii despre cultura si religia romilor"; Aurora Liiceanu - "Tanara cu parul alb. Misterul Nabokov" si Valeriu Gherghel - "Roata placerilor. De ce n-au iubit unii intelepti cartile?"; Dan Coman - "aceste lucruri care nu se vor schimba niciodata" si Tudor Ganea - "8".In Top 5 Litera fictiune & non fictiune, pe primul loc s-a situat "Casa bantuita", de Shirley Jackson, urmata de "Patrick Melrose", de Edward St Aubyn; "Swing Time", de Zadie Smith; "Povestea mea", de Michelle Obama si "Maria, o Regina in razboi", de Ion Bulei.La Curtea Veche Publishing, in Top 10 Nonfictiune conduce "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa" de Klaus Iohannis, urmata de "Carol al II-lea. Un rege roman sub povara epocii sale" de Adrian Cioroianu si Eduard Matei; "Indrazneste sa conduci" de Brene Brown; "Tup si padurea incremenita" de Alex Donovici; "Intamplari vindecatoare" de Cristina si Alex Donovici; "Fericirea e un ac de siguranta" de Razvan Exarhu, "Tata bogat, tata sarac" de Robert T. Kiyosaki; "Curajul de a fi vulnerabil" de Brene Brown, "Let's Do It, Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni sa curete Romania" si "Expres", de Mihnea Mihalache-Fiastru.Cititorii RAO au preferat: "Viata la curte. I, II" de Eliza Ene Corbeanu; "Cartea secretelor", "Cartea oglinzilor", E. O. Chirovici; "Podul de lut" de M ...citeste mai departe despre " Iohannis si Mircea Cartarescu, in topul vanzarilor de la Bookfest " pe Ziare.com