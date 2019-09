Gestul este menit sa dezamorseze conflictul dintre cele doua tari care il revendica in egala masura pe acest mare geniu al Renasterii, care s-a nascut in Italia, dar a murit in Franta, informeaza DPA.Desenul "Omul Vitruvian" va fi prezentat la Muzeul Luvru, din Paris, in cadrul unei expozitii dedicate implinirii a 500 de ani de la moartea marelui artist si inventator.O sursa din Ministerul italian al Culturii a confirmat, marti, decizia de a imprumuta aceasta lucrare. Imprumutul, timp de 8 saptamani, a fost aprobat de directorul Galleria dell'Accademia din Venetia, muzeul care detine acest exponat deosebit de important.In schimb, Franta va imprumuta Italiei anul viitor cateva lucrari de arta semnate de Raphael, ce vor fi expuse la Muzeul Scuderie del Quirinale din Roma, pentru a marca implinirea a 500 de ani de la moartea celebrului pictor renascentist. ...citeste mai departe despre " Italia va imprumuta Frantei "Omul Vitruvian" de Da Vinci, pentru a ingropa un conflict vechi " pe Ziare.com