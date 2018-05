Mezzosoprana Ljubica Vranes, invitata in spectacolul "Carmen" de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Opera "Carmen" reprezinta un caz rar in lumea teatrului muzical. Daca in ceea ce priveste alte lucrari parerile pot fi impartite, in legatura cu "Carmen", muzicologii si publicul, elita si spectatorii din balcon, specialistii si necunoascatorii sunt toti de acord:Mai important, aceasta creatie depaseste barierele nationale. Muzicologii au catalogat-o uneori drept, iar dupa introducerea ei in Rusia, Ceaikovski a prezis ca in zece ani va fi cea mai populara lucrare de opera din lume. Filosoful Friedrich Nietzsche a numit-o una dintre cele mai originale capodopere din literatura de opera.Intregul spectacol este, de la primul la ultimul act, o lupta in arena, la finalul careia nu exista invingatori, ci numai invinsi, starea continua de conflict fiind intretinuta de prestatia interpretilor, indrumati de catre regizoarea Marina Emandi Tiron sa redea in forta emotiile personajelor. Distributia spectacolului din 3 mai de pe scena Operei Nationale Bucuresti: Carmen - Ljubica Vranes (invitata), Don Jose - Lucian Corchis (debut), Micaela - Marta Sandu, Escamillo - Stefan Ignat, Frasquita - Andreea Novac, Mercedes - Sidonia Nica, Le Dancaire - Liviu Indricau, Le Remendado - Valentin Racoveanu, Zuniga - Filip Panait, Morales - Daniel Filipescu, Solisti balet - Alexandra Gavrilescu, Marco Corcella, Alina Arteni, Raul Oprea.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, AICI Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.