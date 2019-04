Intrebat daca a inceput negocierile cu proprietarii sculpturii, asa cum a spus ca va face imediat ce va fi fost aprobat bugetul, Breaz a declarat: "Am avut o discutie si asteptam o oferta scrisa din partea proprietarilor. Analizam pretul cerut si vom lua o decizie.Deocamdata, nu am primit nicio oferta scrisa si nu vreau sa ne hazardam in alte afirmatii, sa facem gafe, asa cum au facut cei din guvernarea Ciolos incercand sa faca un subiect, de altfel ratat, de campanie, in perioada respectiva".Breaz a explicat ca ministerul are aproximativ 25 de milioane de euro destinati achizitionarii unor obiecte de arta si cladiri din patrimoniu."Statul roman are dreptul de preemtiune asupra unor obiecte de arta de patrimoniu. Aceasta sculptura face parte din categoria Tezaur. Dupa o propunere a proprietarilor, vom analiza si vom vedea ce suma de bani este necesara.In momentul de fata, pot sa va spun ca avem aproximativ 25 milioane de euro destinati achizitionarii unor astfel de obiecte de arta, cladiri de patrimoniu. Avem dreptul de preemtiune si vom fi primii carora li se vor adresa cei care doresc sa vanda astfel de obiecte si cladiri de patrimoniu".Bugetul propus pentru 2019 este de 1.006.225.000 de lei, reprezentand 0,10% din PIB. Din total, 850.000 lei sunt fonduri externe nerambursabile, 34.928.000 de lei, suma alocata din venituri proprii, iar 970.447.000 de lei, suma alocata de la bugetul de stat. ...citeste mai departe despre " Ministrul Culturii: Avem 25 de milioane de euro. Asteptam oferta de la proprietarii Cuminteniei Pamantului " pe Ziare.com