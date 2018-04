Mircea Cartarescu a fost distins cu un premiu international pentru literatura in valoare de 50.000 de euro

"Editorul meu spaniol, Enrique Redel, ma anunta ca tocmai am primit 'Premio Formentor', unul dintre cele mai importante premii ale panoramei literare internationale. (...) Multumesc mult juriului care m-a gasit demn de o astfel de onoare", a scris Mircea Cartarescu pe pagina sa de Facebook Scriitorul a precizat ca primul castigator al premiului Formentor a fost J.L. Borges, caruia i-au urmat Samuel Beckett, Nathalie Sarraute, Saul Bellow, Witold Gombrowicz, Dacia Maraini, Jorge Semprun, Carlos Fuentes, Juan Gotysolo, Javier Marias, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia si Alberto Manguel.Anuntul a fost facut si de cotidianul spaniol El Pais, care a notat ca Mircea Cartarescu a primit acest premiu "in semn de recunostinta pentru opera sa destinata sa impulsioneze transformarea radicala a constiintei umane", conform deciziei juriului.Premiul ii va fi acordat scriitorului la sfarsitul lunii septembrie, in cadrul Conversatiilor literare Formentor din Mallorca.Premiul, in valoare de 50.000 de euro, recunoaste operele unor mari autori care si-au dedicat vietile literaturii, "ca o modalitate de a-si proteja mostenirea culturala".Mircea Cartarescu, nascut pe 1 iunie 1956, in Bucuresti, a absolvit Facultatea de Limba si Literatura Romana a Universitatii din Bucuresti in 1980. Este profesor doctor la catedra de Istoria literaturii romane a Facultatii de Litere, Universitatea din Bucuresti, poet, prozator, critic literar si publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, al PEN Romania si al Parlamentului Cultural European.A semnat peste 25 de volume personale si este prezent in numeroase volume colective si antologii. Dintre scrierile sale mai importante fac parte "Nostalgia", "Levantul", trilogia "Orbitor" si romanul "Solenoid".Cartile sale au fost traduse, pana in prezent, in 24 de limbi. A primit numeroase premii literare romanesti si zece importante premii internationale, intre ele: premiul international pentru Literatura de la Vilenica (2011), premiul international pentru Literatura "Haus der Kulturen der Welt" (2012), premiul international pentru Literatura, la Berlin (2012), premiul Spycher - Literaturpreis Leuk, in Elvetia (2013), marele premiu al Festivalului International de Poezie de la Novi Sad (2013), premiul "Tormenta en un vaso", Spania (2014), premiul Euskadi ...citeste mai departe despre " Mircea Cartarescu a fost distins cu un premiu international pentru literatura in valoare de 50.000 de euro " pe Ziare.com