Muzica reggae a fost inclusa in patrimoniul cultural imaterial UNESCO

Contributia muzicii reggae "la discursul international privind probleme generate de nedreptate, rezistenta, iubirea si umanitatea vin in sprijinul dinamicii propunerii, care este atat cerebrala, cat si socio-politica, senzuala si spirituala", transmite UNESCO.Stilul reggae a aparut la sfarsitul anilor 1960, fiind desprins din genurile jamaicane ska si rocksteady, dar a avut si influente din jazzul si blues-ul american.Comitetul de selectie, compus din reprezentanti ai 24 de state membre ale Conventiei UNESCO, este reunit in perioada 26 noiembrie - 1 decembrie, la Port-Louis, in Mauritius, pentru a examina 40 de solicitari de inscriere pe prestigioasa lista a patrimoniului imaterial, care numara inainte de aceasta sesiune 399 de elemente, printre care cantece, dansuri, obiceiuri, traditii, sarbatori, specialitati gastronomice.Spre deosebire de patrimoniul mondial UNESCO, lista patrimoniului cultural imaterial nu este stabilita pe baza unor criterii precum excelenta si exclusivitatea, ci pune accentul pe diversitate si pe experienta comunitatilor, potrivit organizatiei.Lista patrimoniului cultural imaterial al umanitatii UNESCO a fost alcatuita oficial in 2008, potrivit unei Conventii pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, incheiata la Paris, pe 17 octombrie 2003.Patrimoniul cultural imaterial se refera la traditii si expresii orale, incluzand limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri si evenimente festive, cunostinte si practici referitoare la natura si la univers, tehnici legate de mestesuguri traditionale.Traditiile inscrise pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO trebuie sa joace un rol comunitar important si sa implice actorii din societatea civila.Romania este prezenta in lista patrimoniului cultural imaterial al umanitatiii UNESCO cu ritualul Calusului, inclus in 2005, cu Doina, inclusa in 2009, cu ceramica de Horezu (decembrie 2012), cu obiceiul colindatului de ceata barbateasca in Romania si Republica Moldova (2013), cu dansul "Feciorescul de Ticus" (2015), cu tehnici traditionale de realizare a scoartei in Romania si Moldova (2016) si Martisorul (2017) .