National Geographic: In Romania se da o lupta apriga pentru aurul din Rosia Montana

"Lupta amara priveste propunerea unei companii straine de a construi cea mai mare mina de aur din Europa intr-un sit istoric numit Rosia Montana", scriu jurnalistii.In conditiile in care Rosia Montana contine resurse extrem de rare, "este cu atat mai surprinzator faptul ca Guvernul din Romania a retras temporar dosarul Rosia Montana de la UNESCO".Rosia Montana ar fi putut fi in Patrimoniul Mondial. In schimb, am devenit o premiera in istoria UNESCODosarul Rosia Montana la UNESCO: Cum ar putea decizia Guvernului Dancila sa se intoarca impotriva RomanieiPetitie si protest dupa ce Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a Rosiei Montane in UNESCORosia Montana primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial: Asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria UNESCO"In centrul dezbaterii se afla un litigiu cu compania miniera care vrea acces la sit (Rosia Montana Gold Corporation, societate controlata de compania canadiana Gabriel Resources) . In urma protestelor masive declansate in 2013, Guvernul roman a decis sa nu elibereze autorizatii care ar fi permis companiei canadiene sa mearga inainte cu proiectul si a adoptat mai multe 'protectii legale' pentru Rosia Montana.Ca raspuns, Gabriel Resources a cerut Romaniei, la curtea de arbitraj a Bancii Mondiale, despagubiri de 4,4 miliarde de dolari, pentru pierderile inregistrate ca urmare a nerespectarii de catre partea romana a tratatelor de investitii. Aceasta suma reprezinta mai mult de doua procente din PIB-ul tarii", noteaza National Geographic.Amintim ca in 2013, Romania a vazut cele mai ample proteste de dupa Revolutie dupa ce Guvernul de atunci - condus de Victor Ponta - a adoptat un controversat proiect de lege ce oferea Rosia Montana Gold Corporation, societate controlata de compania canadiana Gabriel Resources, dreptul sa exploateze cel mai important zacamant din Romania, evaluat la aproximativ 300 de tone de aur si 1.600 de tone de argint.Istorie in pericol?Jurnalistii de la National Geographic descriu si ce implica deschiderea minei in Rosia Montana: "Planul pentru deschiderea minei propunea folosirea a zeci de mii de tone de cianura pentru a separa aurul de piatra, metoda de extragere a aur