Noaptea Muzeelor: Sute de muzee deschise, dar si proteste cu masti

Sambata, 19 mai, este programata la a 14-a editie a Noptii Europene a Muzeelor, peste 200 de institutii culturale si organizatii urmand sa isi deschida portile pentru public pana tarziu in noapte.Si in acest an "spatiul public se umple de camere urbane unde se intampla lucruri si unde oamenii au parte de o multime de surprize artistice", a declarat Dragos Neamu, managerul Retelei Nationale a Muzeelor din Romania, initiatorul manifestarii in tara, in cadrul conferintei de presa de la Institutul Francez din Bucuresti.In premiera, anul acesta, organizatorii Noptii muzeelor au anuntat ca si-au dorit sa puna accentul pe povestile mai putin stiute din institutiile culturale.Actrita Maia Morgenstern este prezentatorul primei serii de filme dedicate prezentarii povestilor din 10 muzee care participa la aceasta editie a Noptii.Scurt-metrajele documentare ruleaza deja pe postul public de televiziune intrand in culisele expunerilor de la Muzeul Taranului Roman, Muzeul National de Arta al Romaniei, Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, Muzeul National al Literaturii Romane, Palatul Mogosoaia, Muzeul National de Geologie, Centrul expozitional documentar al Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Muzeul National Tehnic Prof. ing. Dimitrie Leonida, Muzeul National George Enescu si de la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi.Turul cu ghid virtualPrintre proiectele pregatite special pentru Noaptea Muzeelor din 2018 se numara si aplicatia Questo, prin care, vizitatorii pot beneficia de ghid virtual interactiv pentru tururi in peste de 30 de institutii culturale.Claudiu Petria, co-fondatorul aplicatiei de turism care participa anul acesta la eveniment, a anuntat ca demersul se adreseaza in unele locuri si celor care stau la coada inainte sa intre la muzee, cunoscuta fiind afluenta de public iesita din comun pe care o aduce acest eveniment la multe dintre institutiile care isi tin portile deschise pentru public mult dupa ora obisnuita de inchidere.De la cartier, la cimitirAsociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate si-a asumat in cadrul evenimentului sa lege manifestarile din cinci spatii culturale din zona Icoanei din Capitala.Astfel, Scoala Centrala, Rezidenta Scena9 ...citeste mai departe despre " Noaptea Muzeelor: Sute de muzee deschise, dar si proteste cu masti " pe Ziare.com