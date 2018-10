Nobelul pentru Pace, acordat unei supravietuitoare a Statului Islamic si unui medic congolez: Violenta sexuala e arma de razboi

"Ambii laureati au avut o contributie cruciala in a atrage atentia asupra acestor crime de razboi si a le combate. Mukwege si-a dedicat viata sa apere victimele violentelor sexuale, Murad este martorul care a adus constientizare povestind ce i s-a intamplat ei personal si altora asemenea ei. Ambii, fiecare in felul sau, a ajutat ca acest flagel sa nu mai fie ignorat si ca agresorii sa fie trasi la raspundere", arata Comitetul Nobel.Denis Mukwege este medic ginecolog si si-a petrecut cea mai mare parte a vietii ajutand victimele violentelor sexuale din Congo. De la deschiderea Spitalului Panzi in Bukavu, in 2008, Mukwege si echipa sa au tratat mii de femei care au cazut victime in lungul razboi civil in care au fost ucisi peste 6 milioane de congolezi.Mukwege este considerat un simbol al luptei impotriva violentelor sexuale pe timp de razboi. Principiul dupa care se ghideaza este ca "justitia ne priveste pe toti". Barbati si femei, ofiteri si soldati, autoritati locale, nationale si internationale, cu totii au responsabilitatea de a identifica si stopa asemenea crime de razboi.Mukwege a adus aceste fapte in lumina si a condamnat continuu guvernul congolez si liderii altor tari ca nu iau pozitie fata de asemenea atrocitati.Murad este ea insasi o victime a crimelor de razboi, insa a refuzat tiparele sociale care le faceau pe femei nu doar sa pastreze tacerea in legatura cu ce li s-a intamplat, dar sa se simta si rusinate pentru tot restul vietii. Cu curaj si determinare, ea a vorbit public despre traumele sale.Murad este membra a minoritatii yazidi. Ea a trait intr-un sat rupt de lume, Kocho, in nordul Iracului. In august 2014, Statul Islamic a lansat un atac brutal asupra satelor din districtul Sinjar, incercand sa extermine populatia yazidi. In satul lui Murad, sute de oameni au fost ucisi. Femeile tinere, inclusiv minore, au fost rapite si transformate in sclave sexuale. Printre ele, si Murad.In timpul captivitatii, ea a fost supusa repetat violurilor si altor abuzuri sexuale. Agresorii sai au amenintat-o ca daca nu se supune si nu se converteste la versiunea lor a islamului o vor executa.Murad este doar una dintre cele 3.000 de femei yazidi care au cazut victimele jihadistilor Statului Islamic. Dupa un cosmar ...citeste mai departe despre " Nobelul pentru Pace, acordat unei supravietuitoare a Statului Islamic si unui medic congolez: Violenta sexuala e arma de razboi " pe Ziare.com