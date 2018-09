Opera Nationala Bucuresti deschide stagiunea 2018-2019 cu premiera spectacolului "Otello"

Evenimentul va avea loc, si, incepand cu orele 18:30.In cadrul premierei mondiale, care a avut loc in anul 1887 pe scena renumitei Scala din Milano, publicul a rechemat solistii in aplauze pe scena, nu mai putin de 20 de ori, ovationand: "Creatia verdiana a reprezentat prin excelenta o impletire perfecta a artei dramatice cu muzica. De-a lungul secolelor, "Otello" s-a dovedit a fi o capodopera care s-a evidentiat nu doar prin simbolurile filosofice, ci si prin trairile tulburatoare si puternice ale personajelor, din punct de vedere teatral.Giancarlo del Monaco, fiul marelui tenor Mario del Monaco, s-a nascut la Lancenigo di Treviso pe data de 27 decembrie 1943. A pus in scena peste o suta de opere in teatre prestigioase din: Berlin, Buenos Aires, Barcelona, Madrid, Bologna, New York, Los Angeles, Washington, Milano, Munchen, Napoli, Paris, Pechin, Roma, Stuttgart, Sevilla, Torino, Viena, Zurig etc.In 1991 realizeaza prima sa regie la Metropolitan Opera din New York. Dupa marele succes obtinut cu opera "La Fanciulla del West" (Fata din Vest), urmeaza numeroase lucrari la fel de importante: "Stiffelio", "La Forza del destino" (Forta destinului), (a carui punere in scena a fost premiata de Institutul American de Studii Verdiene), "Simon Boccanegra".De asemenea a pus in scena importante productii precum, "Andrea Chenier", "Francesca da Rimini" sau "Cavalleria Rusticana"si" Pagliacci", la Opera Bastille din Paris. In perioada in care a fost Director General la Bonn, a fost numit consultant in cadrul Ministerului Culturii pentru lucrarile de reconstructie ale teatrelor de Opera din Romania.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, la http://tickets.operanb.ro Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Zarea, Leonidas, Agapitos CofetariePartener: ArtmarkPartener de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei