Opera Nationala Bucuresti lanseaza primul film de prezentare a institutiei (Video)

Va invitam sa va bucurati alaturi de intreaga echipa a Operei Nationale Bucuresti de o scurta vizita virtuala a primei scene lirice romanesti, un video realizat de Sebastian Bucur.

Opera Nationala Bucuresti se afla in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. Trupa lirica bucuresteana s-a lansat la 8 mai 1885, dar institutionalizarea acesteia si implicit crearea Operei Romane a avut loc in anul 1921.Dupa o perioada de cateva decenii de functionare in cladirea unor teatre dramatice sau lirice ale timpului, in anul 1953 a fost inaugurat actualul sediu al Operei.In 2006, ca urmare a initierii unui act normativ prin care au fost statutate organizarea si functionarea specifice institutiei, prima scena lirica a tarii a primit titulatura de Opera Nationala Bucuresti (ONB). Opera Nationala Bucuresti este subventionata de la bugetul de stat.Opera Nationala Bucuresti si-a castigat prestigiul de-a lungul timpului aducand in prim plan publicului nume stralucite de solisti, dirijori, balerini, scenografi si regizori.Dintre artistii romani de opera care s-au afirmat inclusiv pe cele mai mari scene ale lumii amintim doar cateva nume: Elena Cernei, Magda Ianculescu, Ion Buzea, Viorica Cortez, Ileana Cotrubas, Octav Enigarescu, Arta Florescu, Nicolae Herlea, Dan Iordachescu, Marina Krilovici, Iolanda Marculescu, Victoria Bezetti, Valentin Teodorian, Ladislau Konya, Maria Slatinaru Nistor, Ludovic Spiess, Eugenia Moldoveanu, Eduard Tumagian, Constantin Gabor, Vasile Martinoiu, Silvia Voinea s.a.Interpretii romani au devenit renumiti peste hotare, multi dintre ei fiind detinatorii unor importante premii la concursurile internationale de canto de la Toulouse, Geneva, Montreal, Sofia, Rio de Janeiro, Moscova, Leipzig, Munchen, Salzburg si Barcelona.In domeniul baletului, printre cele mai renumite nume din palmares figureaza Floria Capsali, Irinel Liciu, Gabriel Popescu, Valentina Massini, Sergiu Stefanschi, Magdalena Popa, Ileana Iliescu, Gheorghe Iancu, Elena Dacian, Marinel Stefanescu, Ioan Tugearu s.a.In repertoriul Operei Nationale Bucuresti se regasesc titluri de opere si balete celebre precum "Nunta lui Figaro", "Don Giovanni", "Cosi fan tutte" de Wolfgang Amadeus Mozart; "Nabucco", "Aida", " La Traviata", "Bal Mascat", "Rigoletto" de Giuseppe Verdi; "La Boheme", "Madama Butterfly", "Turandot" de Giacomo Puccini; "Carmen" de Georges Bizet; "Evgheni Oneghin" de Piotr Ilici Ceaikovski "Elixirul dragostei" de Gaetano Donizetti; "Barbierul din Sevilla" de Gioacchino Rossini; "Fidelio" de Ludwig van Beethoven; "Faust" de Charles Gounod; "O scrisoare pierduta" de Dan Dediu si, respectiv, " Giselle", "Corsarul" de Adolphe Charles Adam; "Baiadera", "Don Quijote" de Ludwig Minkus "Romeo si Julieta" de Serghei Prokofiev; "Lacul Lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski; "Amorul Vrajitor - Tricornul" de Manuel de Falla; "Iubire nesfarsita (Opus 73) -Le Sacre du Printemps" de Ludwig van Beethoven - Igor Stravinsky si "Tango. Radio & Juliet" de Edward Clug.Va invitam pe aceasta cale sa fiti spectatorii unor productii artistice de exceptie. Biletele se gasesc la http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti.