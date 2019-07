Pinacoteca Bucuresti va fi realizata in Palatul Dacia, de pe Lipscani

"Sper sa punem punct astazi unui subiect foarte mult dezbatut in ultima perioada. Avand in vedere faptul ca Guvernul Romaniei a anuntat in mass-media ca intentioneaza sa construiasca o cladire care va fi amenajata ca Muzeu al Holocaustului, cladirea din Lipscani 18-20 va fi transferata Muzeului Municipiului Bucuresti pentru amenajarea Pinacotecii Capitalei.Avem foarte multe lucrari de arta care stau in conditii improprii si este momentul - chiar daca nu s-a facut nimic in 30 de ani - macar noi, in acest moment, sa putem sa reparam aceste nedreptati", a declarat primarul general Gabriela Firea, la inceputul sedintei CGMB.In referatul de aprobare privind darea in administrare a acestui imobil, semnat de viceprimarul Tomnita Florescu, se aminteste ca, in conformitate cu hotararea CGMB nr. 134 din 30 august 2012, a fost demarat Programul multianual "Pinacoteca Municipiului Bucuresti"."Pinacoteca Municipiului Bucuresti a fost construita inca din anul 1933 prin donatii, achizitii, transferuri.Patrimoniul de arta al Pinacotecii este constituit din 2.543 de lucrari de pictura romaneasca si europeana, 402 lucrari de sculptura, 87 de lucrari de arta decorativa si 2.425 de lucrari de grafica si se afla depozitat si in administrarea Muzeului Municipiului Bucuresti", precizeaza sursa citata.Potrivit referatului de aprobare, pentru galerie se vor selecta aproximativ 1.500 de picturi, circa 100 de lucrari de arta grafica, iar restul se vor expune periodic intr-un spatiu dedicat artei grafice.Aproximativ 200 de sculpturi se vor expune alaturi de pictura si arta grafica, in marea galerie. Restul lucrarilor se vor pastra in depozite si se vor expune la anumite intervale de timp, pentru "a tine treaz" in permanenta interesul publicului, prin reimprospatarea galeriei permanente.Pentru cele 1.500 de picturi, circa 100 de lucrari de arta grafica si aproximativ 200 de sculpturi e nevoie de aproximativ 40 de sali de expunere de circa 15 m X 10 m. Pentru expozitii temporare sunt necesare doua sali de circa 20 m X 10 m."Este o estimare la nivel ideal, dar proiectul este foarte flexibil si se poate adapta pe orice tip de spatiu, intre 35 - 45 de sali de diverse dimensiuni", releva sursa citata.Centrul ...citeste mai departe despre " Pinacoteca Bucuresti va fi realizata in Palatul Dacia, de pe Lipscani " pe Ziare.com