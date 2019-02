Premiile Oscar 2019: Green Book, cel mai bun film. Iata lista completa a castigatorilor

Cea de-a 91-a editie a Premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, fiind difuzata in peste 225 de tari.Green Book primeste cel mai important premiu al serii - pentru cel mai bun film. Pelicula spune povestea unei prietenii improbabile dintre un pianist de culoare si un italian-american dur, pe care cel dintai il angajeaza ca sofer si asistent personal.Cea mai buna actrita in rol principal a fost desemnata Olivia Colman, pentru rolul din The Favourite, unde a jucat alaturi de Emma Stone, si ea nominalizata la premiile Oscar, la categoria "cea mai buna actrita in rol secundar".Oscarul pentru cel mai bun actor a fost castigat de Rami Malek, care l-a interpretat pe regretatul Freddie Mercury in filmul biografic Bohemian Rhapshody.Au fost recompensati cu ravnitele statuete Regina King la categoria cea mai buna actrita in rol secundar, iar Mahershala Ali a primit premiul pentru cel mai bun actor in rol secundar.Iata lista completa a castigatorilor:Cel mai bun film: Green BookGreen Book a primit trei premii Oscar, fiind nominalizat, in total, la 5 categorii.Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron, RomaCea mai buna actrita in rol principal: Olivia Colman, pentru interpretarea din The FavouritePrima oara-i cu noroc! Aceasta a fost prima nominalizare a actritei britanice la prestigioasele premii.Cel mai bun actor in rol principal: Rami Malek pentru interpretarea lui Freddie Mercury in Bohemian RhapshodyLa fel de norocos a fost si Malek, care se afla tot la prima nominalizare la Oscaruri.And the #Oscars winner is... pic.twitter.com/Q6DJG2tQYY- The Academy (@TheAcademy) February 25, 2019Cel mai bun cantec original: Shallow, interpretat de Lady Gaga si Bradley Cooper in "A star is born"Desi are numeroase premii in domeniul muzical, aceasta este prima oara cand Lady Gaga castiga un Oscar. Totusi, ea a mai fost nominalizata si in 2016 la categoria cel mai original cantec, cu piesa "'Til It Happens to You"."It's not about winning. But what it's about is not giving up. If you have a dream, fight for it." - @ladygaga #Oscars pic.twitter.com/R6MPSrBNqg- MTV NEWS (@MTVNEWS) February 25, 2019Iata si cum au interpretat Gaga si Bradley Cooper celebrul cantec, la ceremonie:Lady Gaga and Bradley Cooper give an emotional performance of "Shallow," from their film "A Star I ...citeste mai departe despre " Premiile Oscar 2019: Green Book, cel mai bun film. Iata lista completa a castigatorilor " pe Ziare.com