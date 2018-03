S-a stricat centrala la Peles si bunurile de patrimoniu risca degradarea. Guvernul ridica din umeri: Sa repare proprietarul!

Reprezentantul Muzeului National Peles, Daniela Voitescu, a declarat ca, in urma cu mai mult de o luna, centrala termica a castelului instalata la inceputul anilor 1990 s-a defectat, astfel ca imobilul nu beneficiaza de atunci de incalzire.In acest context, temperatura in birouri este de 2 grade, iar in muzeu sunt zero grade, patrimoniul riscand sa fie afectat de temperatura scazuta, a precizat sursa citata.Potrivit acesteia, in cursul lunii ianuarie a fost transmisa o adresa Ministerului Culturii in care era semnalata situatia de la Castelul Peles.Conform raspunsului primit de la minister, adresa prin care era semnalata starea tehnica de deteriorare a centralei termice din Castelul Peles a fost inregistrata la data de 23 ianuarie.In raspunsul transmis de minister muzeului, inregistrat in data de 13 februarie, se arata ca, potrivit legii, locatorul (proprietarul) are obligatia de a mentine bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii si ca reparatiile importante (capitale) cad in sarcina proprietarului."Drept urmare, in cazul in care s-au facut constatari si este nevoie de reparatii curente la centrala termica, cu respectarea legislatiei incidente, se pot efectua de catre Muzeul National Peles (locatar) (...), lucrari pentru care nu este nevoie de acordul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.In cazul in care sunt necesare investitii, cheltuieli de capital, acestea cad in sarcina locatorului", se precizeaza in raspunsul Ministerului Culturii, adresat conducerii Muzeului National Peles.Casa Regala a fost sesizata cu privire la lipsa incalzirii la Castelul Peles, iar situatia se mentine si in prezent, a precizat Voitescu.Potrivit informatiilor postate pe site-ul oficial al muzeului, in anul 2007, Castelul Peles, Castelul Pelisor, precum si intregul domeniu Peles alcatuit din fostele dependinte regale au reintrat in proprietatea regelui Mihai I, dar continua sa fie administrate de statul roman.Citeste si Povestea castelului Peles, o bijuterie turistica a tarii ...citeste mai departe despre " S-a stricat centrala la Peles si bunurile de patrimoniu risca degradarea. Guvernul ridica din umeri: Sa repare proprietarul! " pe Ziare.com