Soprana Dragana Radakovic si tenorul Zoran Todorovich, invitati in spectacolul "Turandot" de la Opera Nationala Bucuresti

Invitatii speciali ai serii vor fi soprana Dragana Radakovic in rolul Turandot si tenorul Zoran Todorovich in rolul Calaf. "Turandot" este o opera in trei acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret deGiuseppe Adami si Renato Simoni, dupa o piesa de Friedrich Schiller, bazata pe un basm persan inclus in colectia lui Carlo Gozzi "1001 de zile" (secolul al XVIII-lea). Partitura, pe carePuccini a lasat-o neterminata, a fost finalizata de Franco Alfano.Premiera mondiala a avut loc in data de 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano, sub bagheta lui Arturo Toscanini. In timpul concertului inaugural, la un moment dat, dirijorul a intrerupt spectacolul la momentul din partitura pana unde compusese Puccini si a spus: "in acest moment, maestrul a pus jos pana". Dupa un moment de tacere in sala, de la balcon s-a auzit: "Viva Puccini!" urmat de ovatiile publicului.Opera lui Puccini a devenit de-a lugul timpului cunoscuta in intreaga lume pentru"Nessun dorma", aria celebra din actul final intrpretata de cele mai grele nume de tenori din toate timpurile.Distributia spectacolului din 27 aprilie de pe scena Operei Nationale Bucuresti:Turandot - Dragana Radakovic (invitat), Calaf - Zoran Todorovich (invitat), Liu - Crina Zancu, Timur - Horia Sandu, Ping - Florin Simionca, Pong - Andrei Lazar, Pang - Liviu Indricau, Altoum - Valentin Racoveanu, Mandarinul - Ion Dimieru. Biletele se gasesc AICI si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti.Urmatoarea reprezentatie va avea loc pe 18 mai 2018 incepand cu ora 18:30.