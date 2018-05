Spectacol aniversar dedicat sopranei Maria Slatinaru-Nistor, la Opera Nationala Bucuresti

Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica Petrovici, iar conceptul light design-ului ii apartine lui Chris Jaeger. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Adrian Morar - invitat. Corul Operei Nationale Bucuresti va fi pregatit de catre Daniel Jinga.Cu o cariera nationala si internationala de exceptie,a cucerit intreaga lume a artei lirice prin glasul sau inconfundabil si expresiv, cu o maiestrie vocala greu de egalat.Debutul pe scena Operei Nationale Bucuresti a venit in anul 1969 cu rolul Elisabetta de Valois din "Don Carlo" de Giuseppe Verdi, iar de-a lungul carierei a interpretat roluri precum Leonora din "Trubadurul" si Aida din "Aida" de Giuseppe Verdi, Margueritte din "Faust" de Charles Gound, Floria din "Tosca" si Mimi din "Boema" de Giacomo Puccini, Liu din "Turandot" de Franco Alfano si Giacomo Puccini, Leonore din "Fidelio" de Ludwig van Beethoven, Maddalena din "Andrea Chenier" de Umberto Giordano, Sieglinde din "Walkiria" de Richard Wagner, Santuzza din "Cavalleria Rusticana" de Pietro Mascagni, Prima Doamna din "Flautul fermecat" de Wolfgang Amadeus Mozart, la care se adauga roluri din opere romanesti precum "Hamlet" de Pascal Bentoiu sau "Ecaterina Teodoroiu" de Emil Lerescu.Impresionantul ecou al celebrei soprane s-a implinit prin prisma carierei internationale ce s-a desfasurat in paralel cu spectacolele din tara. Cu un repertoriu constant imbogatit, Maria Slatinaru-Nistor si-a isusit statutul de star international pe cele mai mari scene ale lumii precum Metropolitan Opera din New York, Grand Opera de Paris, Opera din Montreal, Opera din Berlin, Hamburg, Zurich, Palermo, Avignon, San Francisco, Dallas, Teatrul Fenice din Venetia si multe altele.Rolul Floriei din "Tosca" lui Puccini a devenit un port-stindard al artei Mariei Slatinaru-Nistor, interpretat de aproape 300 de ori atat in Romania cat si pe scenele din intreaga lume; rol pe care l-a considerat cea mai semnificativa realizare interpretativa a sa.I-a avut ca parteneri pe cei mai importanti solisti ai scenelor pe care a cantat: Amintim numai pe tenorii Carlo Bergonzi, Giuseppe Giacomini, Giacomo Aragall, Franco Bonisolli, Nicola Martinucci, Luis Lima, Carlo Cossutta, James King, Peter Hoffmann, Vasile Moldoveanu, Giorgio Merighi; pe baritonii Gabriel Bacquier, Giuseppe Taddei, Piero Cappuccilli, Matteo Manuguerra, Juan Pons, Giorgio Zancanaro, Ingvar Wixell si pe basii Theo Adam, Matti Salminen, James Morris. De-a lungul impresionantei sale cariere a evoluat alaturi de nume sonore romanesti precum Ludovic Spiess, Eduard Tumagian, Nicolae Herlea si David Ohanesian.Celebra soprana a obtinut premii precum cele de la Concursul International "Piotr Ilici Ceaikovski" - Moscova (1966), Concursul International de la Toulouse - Franta (1967), Concursul International "George Enescu" (1967), Concursul International de la s'Hertogenbosch - Olanda (1969), Concursul International de Canto "Francesco Vinas" - Barcelona, Spania (1969), precum si Premiul,, Glorie in Arta Lirica" (Uniunea Criticilor Muzicali), Medalia,, George Stephanescu" (Opera Nationala Bucuresti), Presedintia Romaniei i-a acordat Ordinul National,, Steaua Romaniei" in grad de ofiter si Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Comandor, categ. D,,, Arta Spectacolului", iar Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi i-a acordat inalta distinctie de "Doctor Honoris Causa". Biletele se gasesc online AICI si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.ro