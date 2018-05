Spectacol in memoria baritonului Nicolae Herlea, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui, la pupitrul dirijoral se va afla maestrul, iarva fi pregatit de catrea studiat la Conservatorul din Bucuresti cu profesorul Aurelius Costescu-Duca. Mai tarziu a participat la Roma, la cursuri de specializare la Academia di Santa Cecilia, cu maestrul Giorgio Favaretto. A debutat in 1950 pe scena Operei Nationale Bucuresti cu rolul Silvio din spectacolul "Pagliacci" de Ruggiero Leoncavallo si a ramas angajat, ca prim-bariton al acestei scene.A castigat Premiul intai la concursurile internationale de la Geneva, Praga si Bruxelles. Aceste mari succese au fost urmate de aparitia sa pe cele mai mari scene ale lumii.De-a lungul timpului a evoluat cu mare succes vreme de peste 35 de ani pe cele mai mari scene ale lumii: Metropolitan Opera din New York, Scala din Milano, Opera Nationala din Praga, Teatrul Balsoi din Moscova, Covent Garden din Londra si Opera Nationala din Berlin, Barcelona, Madrid, Paris, Tokyo, Teheran si Tel-Aviv. A avut aparitii memorabile si pe marile scenele americane din Boston, Cleveland, Detroit si Atlanta.Repertoriul sau bogat cuprindea roluri importante din creatia universala precum Figaro in "Barbierul din Sevilia" de Gioachino Rossini (rol pe care l-a interpretat de peste 500 de ori), lordul Ashton din "Lucia di Lammermoor" de Gaetano Donizetti, Marchizul de Posa din "Don Carlo" de Giuseppe Verdi, Rigoletto din "Rigoletto" de Giuseppe Verdi, Oneghin din "Evgheni Oneghin" de Piotr Ilici Ceaikovski, Igor din "Printul Igor" de Alexandr Porfirievici Borodin, Scarpia din "Tosca" de Giacomo Puccini.A evoluat in compania multor artisti consacrati la nivel mondial, printre care se numara: Montserrat Caballe, Mario Del Monaco, Placido Domingo, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli. Spectacolul "Don Carlo" de Giuseppe Verdi de pe scena Operei Nationale Bucuresti este un omagiu adus memoriei baritonului Nicolae Herlea si debutului sau in rolul Marchizului de Posa, ce i-a deschis portile spre Scala din Milano si Metropolitan Opera din New York.Opera Nationala Bucuresti face o reverenta in fata celui care a insemnat un exemplu de moralitate, profesionalism si caracter, un timbru inconfundabil, o forta de seductie si un firesc in interpretare, o eleganta deosebita, o prezenta calda si modesta, o versatilitate expresiva, o tandra dar puternica personalitate.Biletele se pot achizitiona de la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti sau online, AICI Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei, Teatral.ro