Spectacolul "O scrisoare pierduta" revine pe scena Operei Nationale Bucuresti

Opera "O scrisoare pierduta" de Dan Dediu a avut premiera absoluta la Opera Nationala Bucuresti in anul 2012 si este o transpunere in genul teatrului liric a celebrei piese omonime de I.L. Caragiale. Compusa cu mijloace moderne, cu un libret adaptat care nu afecteaza actiunea si limbajul specific dramaturgului, opera reda intentiile din comedia lui Caragiale.Compozitorul Dan Dediu despre spectacolul "O scrisoare pierduta" de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Mi-a luat mult timp sa reusesc conectarea la lumea lui Caragiale. Dupa primirea libretului de la Stefan Neagrau a durat cam un an pana ce am reusit sa gasesc stecherul potrivit care sa intre in priza atat de speciala a "scrisorii pierdute".Declicul s-a intamplat in cel mai prozaic mod: eram pierdut in traficul bucurestean si ascultam Radio Romania Muzical, care transmitea aranjamente dupa tango-uri de Gardel si Piazzolla. Atunci am exclamat: asta e Tipatescu! Restul a venit aproape de la sine: Trahanache, uns cu alifiile ritmurilor si inflexiunilor melodice balcanice; Catavencu, versatil si alunecos intr-un registru ce trece de la hora lunga si romanta la habanera si french can-can; Farfuridi, cu dublura sa in palimpsest Branzovenescu, penduland intre bossa nova si pesrev turcesc;Cetateanul turmentat, luand in piept talazurile fanfarei moldovenesti; Pristanda, fante de cartier cu naduf de musical hollywoodian; Dandanache, un OZN politic arhetipal muiat in sos de vin folcloric, cu un iz suspect de manea, dar cu pretentii si reusita de simfonie; Multimea - o oaste de zevzeci chiuind si chefuind de zor. Si, bineinteles, Zoe: platosa mandra de bolero, ascunzand insa o oaza de omenesc, de iubire si suferinta sub chipul unui vals trist."