Tabloul "Tarancuta cu basma alba" de Nicolae Grigorescu, vandut cu o suma record (Video)

Lucrarea provine din colectia magistratului Lazar Munteanu (1869 - 1951), nepot (de mama) al colectionarului Iancu Kalinderu. Magistratul Lazar Munteanu a fost unul dintre cei mai insemnati colectionari ai perioadei dintre cele doua razboaie mondiale, regasindu-se in suita reprezentativa a colectionismului romanesc interbelic, alaturi de Krikor Zambaccian sau dr. Iosif Dona. Lazar Munteanu a fost presedinte al Tribunalului Constanta, secretar general al Departamentului Justitiei si judecator la Curtea de Casatie.Grigorescu ramane in fruntea topului celor mai bine vanduti artisti romani, dupa ce in decembrie 2016 stabilise un alt record al pietei de arta cu lucrarea "Tarancute de la fantana", adjudecata la 320.000 de euro.Licitatia de Toamna a inregistrat vanzari totale in valoare de 1.632.850 de euro, rata de adjudecare fiind de 81%.Intre lucrarile adjudecate la sume ridicate s-au mai numarat "Natura statica cu liliac si cutie cu bijuterii" de Theodor Aman, la 140.000 de euro, "Afize" si "Catrina suparata" de Nicolae Tonitza, la 125.000 de euro, respectiv 47.500 de euro, "Ciobanas cu turma de oi" si "Primavara la Posada" de Nicolae Grigorescu, la 110.000 de euro, respectiv 32.500 de euro, "Portret pentru mai tarziu" (Poetul Ion Minulescu) de Victor Brauner, la 80.000 de euro, "Pe ganduri" si "Natura statica cu narcise si oglinda" de Theodor Pallady, la 40.000, respectiv 22.000 de euro, schitele in tus "La Colonne sans fin/La muse endormie" de Constantin Brancusi la 40.000 de euro, "Batran pe strada Povernei" si "Peisaj din Valea Prahovei" de Stefan Luchian, la 35.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, "Natura statica cu pere si carte" de Gheorghe Petrascu, la 26.000 de euro, "Ultima lupta" de Demeter Chiparus, la 22.000 de euro.