Tenorul Remus Alazaroae, invitat in spectacolul "La Traviata" de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Spectacolul readuce in atentia publicului povestea emotionanta a unei curtezane care a trait in Parisul primei jumatati a secolului al XIX-lea sub numele de Marie Duplessis si care a marcat existenta unor artisti precum compozitorul Franz Liszt si scriitorul Alexandre Dumas-fiul.Acesta din urma, in semn de omagiu postum, a ales-o drept muza pentru celebrul sau roman "Dama cu camelii", care i-a servit lui Giuseppe Verdi drept sursa de inspiratie pentru opera sa, "La Traviata", a carei prima reprezentatie la Bucuresti a a avut loc in anul 1856, la cativa ani de la premiera mondiala de la Teatrul La Fenice din Venetia.Regizorul Paul Curran propune o montare neconventionala si provocatoare care transpune actiunea povestii din Parisul anului 1700, asa cum apare in libretul operei.Conceptul regizoral urmareste detaliile-cheie ale povestii Traviatei, in special contrastul dintre conservatorismul aparent si promiscuitatea tacita, care ii confera savoare dramatica.Paul Curran despre "La Traviata" de pe scena Operei Nationale Bucuresti: "Cred ca, pentru vremea aceea, Verdi scria o opera moderna. Tema operei era foarte populara in epoca, dar in acelasi timp... periculoasa. In alta ordine de idei, drama consta intr-o poveste pe care fiecare dintre noi poate s-o inteleaga, este povestea unei femei in dizgratie. Credeti ca toata aceasta poveste are sanse sa se intample in realitate? Desigur. Ar trebui o femeie sa fie pusa intr-o situatie atat de ingrozitoare din cauza societatii? Eu nu cred asta. Dar tocmai acest aspect o face atat de interesanta pentru mine si mai ales toti putem sa gasim ceva in ea din noi insine, putem gasi ceva similar in noi din anumite fragmente ale povestii din La Traviata."Pentru acesta reprezentatie publicul spectator il va putea urmari pe tenorulin rolul lui Alfredo Germont.Biletele se gasesc pe http://tickets.operanb.ro/ si la casa de bilete a Operei Nationale Bucuresti (program luni - duminica intre orele 10:00 - 13:00 si 14:00 - 19:00).Partener oficial: Enel RomaniaSponsori: Aqua Carpatica, Leonidas, Agapitos Cofetarie, Baiatul cu floriParteneri: Zarea, Artmark, Hotel SiquaParteneri de traditie: RFI RomaniaParteneri media: Radio Romania Cultural, Radio Romania Muzical, Romantic FM, Gold FM, Radio Seven, Observator Cultural, Agerpres, Business Review, Ziare.com, Business24, Raftul cu Idei