Trist suflet de artist? Nu primesti incurajari pentru a-ti pregati un viitor in domeniul Artelor?

Viitorul iti poate rezerva o singura cale profesionala care sa te implineasca sau... care sa te erodeze, dar cel mai probabil te va impinge pe 3-4 cai profesionale, destul de diferite, pentru ca asa a devenit piata muncii. Putini sunt incurajati sa urmeze cariere in Arta, pentru ca si mai putini pot sa se intretina din Arta.Trebuie sa vezi ca, pe langa exprimarea artistica aceea valoroasa dar greu valorificabila, unica, vibranta pentru tine, exista si activitati profitabile cotidiene legate de arta sau consumatoare de act creator de mai mica intensitate, cu care iti poti impleti visul.Iti poti evalua oportunitatile si riscurile intalnind personalitati din domeniu, punand intrebari universitatilor de renume care pregatesc licentiati in Arta, construind un portofoliu, experimentand intr-o tabara academica.Vino la StudyIN by Premium Edu in 4 octombrie la ARCUB Gabroveni Bucuresti, un targ educational de nisa, unde vei intalni universitati in domeniile: arhitectura, arte fine, grafica, ilustratie, design interior si design de produs, advertising, comunicare, PR, HR, design vestimentar, styling, fotografie, jurnalism de moda, fashion business, business si management, hospitality, culinary arts. Workshop-uri, voci sonore ca: Ioana Ciocan, George Soare, Alexia Eram Esca, si, desigur, reprezentanti ai unor universitati de top din lume, sunt culese pentru tine intr-un boutique educational.Este mai mult decat un targ clasic de universitati, este o poarta catre a intelege in forma practica arta si industria creativa.