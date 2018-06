Tudor Giurgiu acuza MTR ca a interzis proiectia unui film care prezinta povestea unor lesbiene

Intr-o scrisoare deschisa, Tudor Giurgiu, administrator al societatii de distributie Transilvania Film, spune ca pelicula regizorului Bogdan Theodor Olteanu "Cateva conversatii despre o fata foarte inalta" nu va fi proiectata la cinematograful MTR, "desi este un cinema care primeste subventii atat de la CNC, cat si din programul Europa Cinemas, tocmai pentru a programa filme romanesti si europene de calitate".Regizorul Tudor Giurgiu este de parere ca motivul pentru refuzul proiectiei nu este "eventuala temere ca filmul ar fi un rebut, ci ca e un 'film cu lesbiene', iar asta ar putea regenera scandalul din luna februarie"."A transforma cinematograful intr-un loc unde filmele de un anumit gen nu sunt binevenite, in pofida valorii lor, doar pentru ca se considera a fi straine de discursul si mesajul MTR, e o interpretare fortata si nepotrivita valorilor europene ale lumii in care traim", acuza regizorul si producatorul Tudor Giurgiu."Asa cum i-am transmis si personal doamnei director al muzeului, Liliana Passima, incerc sa ii inteleg decizia si, da, poate ca are dreptate. Conduce un muzeu extraordinar, care a trecut prin vremuri complicate si are de dus multe batalii in intern, nu doreste sa-si alieneze o parte a publicului, care considera ca programarea unor filme cu tematica LGBT este straina de substanta institutiei. Raman, totusi, cu indoiala sincera ca protestatarii din februarie au vizitat muzeul cu adevarat in ultimii 5 ani sau au macar habar despre programele sale curente".Citeste mai departe despre " Tudor Giurgiu acuza MTR ca refuza proiectia unui "film cu lesbiene". Directorul: Muzeul are nevoie de liniste " pe Ziare.com