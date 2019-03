Kip Thorne a castigat Premiul Nobel pentru contributiile stiintifice aduse la dezvoltarea cunostintelor legate de undele gravitationale si este cel mai renumit savant la nivel global in ceea ce priveste implicatiile astrofizice ale teoriei relativitatii generale, formulate de Einstein.Potrivit unui comunicat de presa, vineri, de la ora 11:00, Kip Thorne va vizita Academia Romana, unde se va intalni cu membrii forului si cu studenti ai Facultatii de Fizica, iar de la ora 18:00, la Grand Cinema & More Baneasa Shopping City, va sustine conferinta "Science Behind Interstellar"."In prezentarea pe care acesta o va sustine in cadrul McCann/ Thiess Conferences, Kip Thorne le va vorbi pasionatilor de astrofizica despre teoria cuantica a gravitatiei, calatoriile in timp, gaurile negre si singularitatile spatiului si timpului", precizeaza sursa citata.Sambata, de la ora 11:00, laureatul Nobel va face o vizita la Institutul de Fizica de la Magurele, unde este invitatul profesorului Nicolae Zamfir si unde ii va cunoaste pe cercetatorii romani si straini de la ELINP, discutiile urmand sa aiba ca tema explorarea Universului cu ajutorul undelor gravitationale.In aceeasi zi, de la ora 15:00, Kip Thorne se va intalni, la Sala Polivalenta din Bucuresti, cu copiii prezenti la finala Campionatului National de Robotica "First Tech Challenge".Celebrul fizician a fost consilier stiintific si producator executiv al filmului "Interstellar: Calatorind prin Univers", productie nominalizata la 5 premii Oscar si care a castigat o statueta pentru Cele mai bune efecte vizuale. ...citeste mai departe despre " Un laureat al premiului Nobel pentru Fizica vine la Bucuresti sa vorbeasca despre calatorii in timp si gauri negre " pe Ziare.com