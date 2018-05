Vavedem din Sibiu: Ce se intampla cand strada nu se lasa divizata Interviu

Radu Vancu nu crede ca romanii se pot salva doar individual, in acest moment in care aberatiile deciziilor politice ne afecteaza pe toti si in care Colectivul a fost o drama in jurul careia o noua societate s-a nascut, dar crede in forta de a te situa pe centru, cu moderatie.Poti fi crestin si in acelasi timp sa protejezi minoritatile, fara a-i lasa pe politicieni sa inventeze false falii in societate, doar pentru a sparge unitatea creata de strada, la protestele din ultimul an, care au reusit sa salveze ce se putea salva din Legile Justitiei.Mai e un hop, modificarile aduse Codurilor Penale, dar poetul Radu Vancu, cel care protesteaza zi de zi in fata sediului PSD din Sibiu, este convins ca strada se va mobiliza si va opri, iarasi, raul.L-am intrebat pe Radu Vancu cum se poate sa iti gasesti o voce echilibrata intr-o Romanie de care politicienii trag cu dintii si in care ti se cere, la fiecare pas, sa te pozitionezi, sa fii contra cuiva sau pentru ceva.In Romania, cel mai greu si mai riscant este sa te situezi la centru, ati scris recent pe Facebook . Sa incepem de aici. Care sunt extremele autohtone fata de care trebuie sa identificam centrul?In contextul romanesc, una dintre extreme ar fi cea care spune ca distrugerea comunista nu este, de fapt, o distrugere, ci un efort de modernizare a tarii, dispusa sa ignore enorma crima comunista si muntele de cadavre pe care comunismul s-a cladit, de dragul unor iluzorii eforturi de modernizare a tarii.Gasesc asta inacceptabil, pentru ca, asa cum s-a mai observat, chiar daca experimentul comunist ar fi fost, sa spunem, un succes, tot ar fi fost un enorm esec moral, daca s-a construit pe atata suferinta umana, pe o cantitate inacceptabila de durere, de crima, de abuz al tuturor drepturilor fundamentale ale omului.Cu atat mai mult cu cat se vede ca regimul comunist a fost un esec, a sta sa separi cadavrele si destinele distruse, pentru a numara cate blocuri s-au construit, mi se pare nu doar intristator, dar inacceptabil si revoltator. Asta e una dintre extreme.Cealalta extrema mi se pare cea a dreptei, care incepe sa nu mai distinga intre statul laic si statul teocratic, a unei drepte ext ...citeste mai departe despre " #Vavedem din Sibiu: Ce se intampla cand strada nu se lasa divizata Interviu " pe Ziare.com