Din Horezu, in sufrageria oricarui roman: Povestea mesterului care invie traditia olaritului si o promoveaza direct pe Facebook #Interviu

Continuand o traditie mostenita de la parintii sai, mesterul castiga din vanzarea oalelor de lut cat sa supravietuiasca, nu mai mult, dar sustine ca merita sa investesti in traditie.(de produse traditionale - n.red.),(pe piata - n.red.), spune increzator Mihai Biscu, intr-un interviu acordat Business24.Cu toate acestea, mai sunt doar patru-cinci mesteri specializati pe ceramica de Horezu. "Mai sunt si altii, dar care au cunostinte undeva intre 30 si 70% din acest mestesug", admite acesta.Ceramica de Horezu si-a castigat popularitatea prin unicitatea decorului, dar si datorita ustensilelor cu care sunt lucrate, manual, aceste obiecte.Vorbind despre ustensile, mesterul ne arata cornul de vita ce are in varf o pana, fie de gasca, fie de gaita. Cu ajutorul celei din urma sunt realizate decorurile fine.Toate acestea au facut ca, in 2005, ceramica de Horezu sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Surprinzator, insa, aceasta onoare nu s-a reflectat in cererea de produse ceramice."Pe noi, mesterii ceramisti horezeni, nu ne-a ajutat cu nimic", spune mesterul.Mihai Biscu face vasele de ceramica pe roata olarului, ca odinioara. Ce s-a schimbat, insa, este felul in care pregateste lutul si vopselele."Mai demult, acesta se pregatea jucat cu picioarele, iar acum il pregatim intr-un malaxor. Vopselele din pamanturi acum se pregatesc intr-o rasnita electrica, iar inainte aceasta era invartita manual", povesteste Mihai Biscu.Iar pentru a atrage cat mai multi cumparatori, mestesugarul apeleaza noile tehnologii si la Facebook . "Ma fac cunoscut si imi promovez traditia pe site-uri de socializare", spune el mandru.Mestesugarii vand oalele ceramice mai bine pe timp de vara, cand turistii aleg sa ia acasa o bucatica din experienta traita in vacanta. Si totusi, artizanul vrea sa ne atraga atentia ca piata este plina si de falsuri, de vase ceramice fara valoarea care a consacrat olaritul din regiunea Horezu."Ceramica originala, autentica, este semnata de mester pe spatele obiectului. In general, pe partea care nu este smaltuita", explica Mihai Biscu.Intrebat daca merita investitia in arta traditionala, mesterul raspunde hotarat: Merita! Doar sunt multi care au demonstrat asta, prin daruire si determinare."Viitorul acestei afaceri depinde insa de cat de mult interes pentru promovare si desfacere exista din partea fiecaruia", mai spune artizanul.