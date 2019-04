Invie Traditia: Targurile de Paste au inceput deja in Bucuresti

Intrarea este gratuita, iar iubitorii de produse autentice romanesti sunt asteptati in showroom-ul din Strada Mihai Eminescu nr. 142.Targul va fi deschis zilnic intre orele 9:00 - 18:00 si ofera oaspetilor sansa de a achizitiona articole aduse din toate colturile tarii, care nu se mai gasesc in alte locuri si care pot sa fie cadoul perfect de Paste.Sub sloganul "Primavara se invarte in jurul O-ului", Invie Traditia pregateste vizitatorilor o selectie de produse autentice, cum ar fi oua incondeiate in Bucovina, cosuri cu preparate culinare si preparate traditionale precum ciocolata artizanala, dulceturile naturale, dar si vinuri de la mici producatori sau chiar ceramica frumos decorata din zone cu traditie precum Corund, Marginea Horezu sau Cucuteni.Astfel, au fost create o serie de pachete cadou care sa reuneasca mai multe produse in jurul oului incondeiat cu ceara in Bucovina, piesa centrala a pachetelor cadou si un obiect etnografic de arta incontestabil. Totodata, pachetele sunt gandite ca prin elementele alese sa completeze masa de Paste si atmosfera de sarbatoare din aceasta perioada.Iubitorii si sustinatorii traditiilor romanesti vor putea alege dintre sute de produse atent mestesugite de artisti populari autohtoni si pot aduce in propriile case un strop din linistea satului romanesc."Produsele din cadrul targului sunt unice, lucrate manual din ceramica, lemn, ceara naturala, avand darul de a transmite o parte din armonia si caldura acestor materiale. Cei care vin la targul de Paste al Invie Traditia nu numai ca se vor bucura de calitatea si maiestria produselor, dar vor putea sustine toti artizanii care tin practic in viata aceste pretioase mestesuguri romanesti de secole intregi", a spus Dora Zamfir, gazda evenimentului.Toate produsele cumparate de la targ sustin comunitatea de mestesugari si asigura o continuitate a practicilor artizanale autentice nascute la sat. De la obiectele de ceramica ce se gasesc in casele romanilor de sute de ani si pana la preparatele culinare care amintesc de casa primitoare a bunicii, toate acestea vor putea fi achizitionate de vizitatori.Iata ce produse poti sa descoperi in cadrul Targului de Paste:Oua incondeiate manual cu ceara in Bucovina;Cosuri cu preparate culinare si merinde traditionale: ciocolata artizanala, dulceturi naturale, magiun de prune, zacusca;Vinuri de la mici producatori, atent selectionate precum si o selectie de palica din tinutul Oasului;Ceramica din zonele cu traditie, obiecte perfecte pentru masa de Paste: Corund, Marginea si Horezu (ceramica unica de Horezu face parte din patrimoniul UNESCO), ceramica de Cucuteni (reconstituiri), ceramica Kuty (datand din secolul al XIII-lea), ceramica Baia Mare;Obiecte sculptate in lemn de maestrul sculptor Ion Rodos;Reconstituiri din lut ars a unor machete de case, conace si monumente romanesti.Toate produsele expuse in cadrul targului sunt procurate direct de la mestesugarii locali, la preturi corecte pentru a le permite acestora sa aiba acces spre o noua zona de desfacere.Vizitatorii vor beneficia de o reducere de 10% pentru toate produsele care sunt afisate pe www.invietraditia.ro si de alte surprize din partea organizatorilor.Mai mult, prin parteneriatul cu fundatia Mia's Children, Invie Traditia va dona un procent din valoarea fiecarui produs pentru finantarea unor proiecte sociale ce au ca scop sprijinirea copiilor aflati in dificultate.