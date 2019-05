BabyBlues, o premiera teatrala bazata pe fapte reale

Luni, 27 mai, ora 19:30 - Premiera, Teatrul Nottara, Bucuresti

Marti, 28 mai, ora 18:30 - Teatrul Municipal Bacovia, Bacau

Miercuri, 29 mai, ora 19:30 - Teatrul National "Vasile Alecsandri", Iasi

Joi, 30 mai, ora 19:00 - Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu

Sambata, 1 iunie, ora 19:00 - #Reactor, Cluj

Depresia post-natala, un subiect sensibil despre care se vorbeste prea putin, afecteaza 1 din 7 mame.Distributia: Alina Mindru, Florentina Nastase, Ana TurosDramaturgia: Adriana SanaDocumentare: Alina CaprioaraRegia: Victor OlahutEchipa "Cultura'n Sura", care duce de obicei spectacole de teatru in mediul rural, a ales de aceasta data sa faca drumul invers, si anume sa aduca povestile femeilor de la sat pentru a fi auzite in marile orase.Spectacolul este bazat pe povesti reale si a rezultat in urma desfasurarii unui proiect mai amplu, intitulat "Femeie. C.L.A.R. Sat. Teatru".210 femei din mediul rural din jurul Bacaului au beneficiat de consiliere medicala si psihologica profesionista gratuita. In urma unor sedinte de terapie de grup si individuale sustinute de psihologul Alina Caprioara au fost documentate mai multe marturii ce au devenit baza acestui spectacol."BabyBlues" va avea premiera la Teatrul Nottara, in Bucuresti, apoi va porni intr-un turneu national in 4 mari orase ale tarii. Intrarea la spectacole este gratuita, in limita locurilor disponibile (mai multe detalii pe pagina de facebook/culturansura ).Parteneri: Teatrul Studentesc PODUL, Teatrul Municipal Bacovia, Teatrul National "Vasile Alecsandri" Iasi, Teatrul Nottara,Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu, #Reactor ClujPartener media: Radio Romania CulturalProiect derulat de Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) in parteneriat cu Asociatia Mutatis Mutandis si Asociatia Cultura'n Sura si finantat prin programul "In stare de bine", sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.