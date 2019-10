BabyBlues, un spectacol despre mame pe care ar trebui sa-l vada toti barbatii

Teatru Implicat. Turneu national. 31 octombrie - 13 noiembrie 2019

La sfarsitul lunii octombrie, BabyBlues merge in turneu national!

31 octombrie - Teatrul "Andrei Muresanu", Sfantu Gheorghe

1 noiembrie - Teatrul Tineretului, Piatra Neamt

9 noiembrie - Teatrul "Anton Pann", Ramnicu Valcea

12 noiembrie - Teatrul "George Ciprian", Buzau

13 noiembrie - Teatrul de Stat Constanta

Aceasta este reteta dupa care a luat nastere spectacolul BabyBlues, in. Spectacolul exploreaza universul matern, cu bucuriile si greutatile ce deriva de aici si atinge un subiect sensibil si putin discutat la noi: depresia post-natala si efectele sale asupra intregii familii.Tema este tratata cu delicatete si umor in 10 tablouri diferite ce surprind povesti uluitoare ale unor femei care au avut curajul si dorinta de a-si expune povestile de viata pentru a fi transformate intr-un spectacol de teatru.Spectacolul este bazat pe intamplari reale si a rezultat in urma desfasurarii unui proiect mai amplu, intitulat "Femeie. C.L.A.R. Sat. Teatru", in cadrul caruia 210 femei din mediul rural au beneficiat de consiliere psihologica profesionista gratuita. In urma sedintelor de terapie sustinute deau fost documentate mai multe marturii ce au devenit baza acestui spectacol.. Detalii in evenimentele create pe pagina de Facebook a asociatiei Cultura'n Sura ( facebook.com/culturansura ) si pe www.culturansura.ro Asociatia "Cultura'n Sura", care duce de obicei teatrul in spatii alternative din mediul rural, face de aceasta data drumul invers: se inspira din povestile femeilor de la sat si le prezinta, sub forma artistica, in teatre conventionale din mediul urban.Turneul BabyBlues face parte dintr-un proiect de amploare, intitulat, care isi doreste sa faca legatura dintre lumea satului si cea a orasului, printr-un demers unic in peisajul cultural de la noi.Intr-un decor ascetic, luminat cu multa maiestrie, imbracate neutru, actriteleinterpreteaza o multitudine de personaje care coloreaza si anima scena dupa scena, dezvaluind publicului nenumarate fatete ale maternitatii.BabyBlues este un spectacol-documentar dureros de cinstit si in acelasi timp o sursa de buna-dispozitie: ai intalnit si tu in parc babe bagacioase care nu te lasa sa-ti vezi de treaba, stii si tu vreo matusa care 'poate sa deoache' sau vreun functionar zeflemist care te-a facut sa te simti ca-i irosesti timpul pretios.Spectacolul s-a nascut din nevoia de a discuta despre un subiect sensibil - depresia post-natala si greutatile prin care trec mamele in societatea romaneasca, si a reiesit un spectacol ca-n viata: plangi si-apoi razi cand iti amintesti de ce-ai plans candva.Scopul acestor reprezentatii, dincolo de rolul de divertisment al teatrului este acela de a evidentia felul in care societatea se raporteaza la aceasta afectiune, sau mai bine zis, felul in care o ignora.Teatrul "Andrei Muresanu", Sfantu Gheorghe, Teatrul Tineretului, Piatra Neamt, Teatrul Anton Pann, Ramnicu Valcea, Teatrul "George Ciprian", Buzau, Teatrul de Stat Constanta, Teatrul Studentesc Podul, Romania Educab, Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Tur Cento Trans, Ark Media Advertising Radio Romania Cultural, Ziare.com, Business24.roProiect derulat de Asociatia Cultura'n Sura si finantat prin programul "In stare de bine", sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.Asociatia Cultura'n Sura a fost fondata de regizorul Victor Olahut cu scopul de a face o punte de legatura culturala intre mediul urban si cel rural. Inca din anul 2013, caravana teatrala a ajuns in peste 50 de sate si comune din tara, unde a jucat aproape 90 de spectacole cu titlu gratuit.Prin proiectul #Teatruimplicat, asociatia face legatura dintre lumea satului si cea a orasului printr-un demers unic in peisajul cultural de la noi: povestile femeilor de la sat sunt transpuse in forma scenica si prezentate in fata publicului urban.Programul In stare de bine este un program de finantare ce ofera anual granturi nerambursabile in valoare totala de 1 milion de euro organizatiilor neguvernamentale din Romania. Programul este sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.Obiectivul programului este cresterea calitatii vietii locuitorilor din comunitatile rurale si urbane, prin sprijinirea initiativelor care au un impact pozitiv in domeniile cultura, sport sau viata sanatoasa si care se adreseaza cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informatii, accesati www.instaredebine.ro Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine in 7 tari si o retea de 126 de magazine in Romania. Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland.Crezul companiei consta in ideea ca lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecaruia, de aceea, in 2018, Kaufland a dezvoltat platforma "Implicarea face diferenta", sub umbrela careia sunt comunicate toate actiunile de responsabilitate sociala.Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale si urmaresc implementarea de programe sociale complexe ce se adreseaza unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informatii, vizitati www.kaufland.ro Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994, la initiativa Comisiei Europene.FDSC promoveaza o societate civila puternica si sustenabila, care contribuie la apararea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societatii civile, mobilizarea de resurse, incurajarea unui mediu favorabil si intarirea cooperarii cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informatii, accesati www.fdsc.ro