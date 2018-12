Caravana Cultura'n Sura aduce teatrul pe soseaua de centura: "Doctor fara voie" de Moliere

invitatie la teatru

joi, 13 decembrie , ora 19:00, la Club Bistro din Cretesti, comuna Vidra

vineri, 14 decembrie , ora 18:30, la gradinita "Taramul prieteniei" din Domnesti

, ora 18:30, la gradinita "Taramul prieteniei" din Domnesti Spectacolul "Doctor fara voie" este destinat tuturor categoriilor de varsta, asa ca sunt invitati copii, tineri si adulti deopotriva, pentru o seara de terapie prin ras. INTRAREA ESTE LIBERA!

Proiectul debuteaza in luna decembrie cu reprezentatii in comunele Vidra si Domnesti:Aflata sub coordonarea regizorului Victor Olahut, echipa artistica a proiectului "Cultura'n Sura" este formata din profesionisti ce activeaza in teatre din Bucuresti si provincie: Marin Grigore, Ioana Rufu, Marius Costache, Iulian Glita, Lavinia Cosma, Bogdan Costea, Rodica Pasca, Florentina Nastase.Harta proiectuluiurmeaza sa fie completata de comuna Clinceni si alte 7 localitati din proximitatea capitalei, unde vor fi sustinute reprezentatii ale spectacoluluiin lunile ianuarie si februarie.Puteti urmari traseul caravanei pe pagina web a proiectului www.culturansura.ro , precum si pe facebook.com/culturansura In contextul in care decalajul dintre viata culturala din mediul urban fata de cea din mediul rural se mareste, "Cultura'n Sura" se prezinta ca o solutie viabila, adresandu-se unui public cu potential ridicat, dar neexploatat de institutiile de gen.Proiectul "Cultura'n Sura" ofera prilejul comunitatilor de a se reuni in jurul eveniment sustinut de actori profesionisti si deschide apetitul tinerilor pentru cultura si arta.este un proiect finantat prin programul "In stare de bine", sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile ( www.instaredebine.ro ).Primariile Vidra, Domnesti si Clinceni, din judetul Ilfov, Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Tur Cento Trans, Viorica Samson-Manea, Teatrul Studentesc PODUL, Ark Media Advertising , Romania Educab.