O trupa de tineri artisti uneste prin teatru lumea satului romanesc de lumea orasului

#TeatruImplicat

"Doctor fara voie" de Moliere

Vineri, 2 august, ora 21:00 - Unirea, judetul Braila

Sambata, 3 august, ora 21:00 - Mircea Voda, judetul Braila

Duminica, 4 august, ora 21:00 - Produlesti, judetul Dambovita

"BabyBlues"

In cadrul campaniei, 6 reprezentatii ale spectacolului "Doctor fara voie" de Moliere vor fi oferite publicului din mediul rural, in timp ce spectacolul "BabyBlues", creat dupa marturisirile mai multor femei din lumea satului despre experienta de a fi mama, se va juca in 6 orase din tara.In perioada 19-21 iulie a.c., peste 650 de spectatori din comunele Merisani, Albestii de Arges si Buzoiesti, judetul Arges au participat la 3 reprezentatii gratuite ale spectacolului "Doctor fara voie", in regia lui Victor Olahut.86 de copii au fost prezenti la atelierele de teatru sustinute de actorii Iulian Glita si Florentina Nastase. Aceste ateliere au menirea de a face o scurta incursiune in lumea teatrului, dar si de a le oferi tinerilor participanti cateva sfaturi in ceea ce priveste conduita in timpul unui spectacol.La sfarsitul acestei saptamani,va ajunge pentru prima data in judetul Braila, in doua spatii idilice alese de initiatorul proiectului, Victor Olahut, in colaborare cu partenerii locali, bibliotecile si primariile din comunele Unirea si Mircea Voda: in curtile a doi localnici care vor deveni amfitrioni ai teatrului pentru o seara.Duminica, "Cultura'n Sura" revine in judetul Dambovita, de data aceasta in comuna Produlesti. Programul complet al reprezentatiilor este prezentat mai jos. Atelierele de teatru pentru copii vor fi sustinute la caminele culturale din fiecare localitate, incepand cu orele 17:00.In curand si spectacolul "BabyBlues" va porni intr-un turneu national, pentru a duce povestile femeilor de la sat in 6 orase din tara.Spectacolul a fost creat in cadrul unui proiect mai amplu, intitulat "Femeie. C.L.A.R. Sat. Teatru", finantat prin programul "In stare de bine", sustinut de Kaufland Romania, in cadrul caruia 210 femei din mediul rural au beneficiat de consiliere medicala si psihologica gratuita.In urma unor sedinte de terapie sustinute de psihologul Alina Caprioara au fost documentate mai multe marturii care au devenit baza acestui spectacol, un spectacol sensibil si inedit, intrucat aduce in discutie un subiect putin discutat la noi: depresia post-natala si efectele acesteia asupra mamelor si a vietii de familie.Prin campania, un spectacol profesionist creat intr-un teatru din Bucuresti ajunge sa fie jucat in curtile satenilor, iar un spectacol inspirat din experienta femeilor care nasc si isi cresc copiii la tara, in diferite medii sociale, va fi prezentat in teatre profesioniste din mediul urban.Cultura'n Sura duce teatrul la tara inca din anul 2013. Spectacolele produse de Cultura'n Sura si regizate de Victor Olahut sunt comedii clasice sau contemporane care au in comun actualitatea temelor abordate, accesibile oricarui tip de public, fie el urban sau rural.Spectacolul "Doctor fara voie" de Moliere a fost premiat in cadrul Festivalului International de Teatru "Atelier" din Baia Mare, editia 2018. Actorii Marin Grigore, Ioana Rufu, Marius Costache, Iulian Glita, Bogdan Costea, Lavinia Cosma si Florentina Nastase dau viata personajelor din celebra satira comica.Spectacolul este o reinterpretare moderna a piesei clasice, in care se cauta raspunsul la intrebarea: "In ce masura haina il face pe om, sau, in cazul nostru - halatul pe medic?""Baby Blues" a avut premiera la teatrul Nottara din Bucuresti in luna mai si s-a jucat ulterior in Bacau, Iasi, Cluj si Sibiu, unde reactiile publicului au aratat ca tema abordata, chiar daca este una sensibila, merita a fi discutata mai mult, si nu doar in mediul artistic. Depresia post-natala afecteaza la nivel global 1 din 7 femei.Intrarea la spectacolul "BabyBlues" se face pe baza de rezervare printr-un mesaj la contact@culturansura.ro , incepand cu doua saptamani inaintea fiecarei reprezentatii.Pe masura ce apar noi date, vor fi publicate pe site-ul www.culturansura.ro si pe pagina de facebook.com/culturansura . Mai multe detalii despre programul "In stare de bine" gasiti pe www.instaredebine.ro inseamna educatie, cultura si divertisment totodata. Toate spectacolele sunt cu intrarea gratuita.Parteneri: Romania Educab, Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Teatrul Studentesc Podul, Tur Cento Trans, SC Prutul SA, Ark Media Advertising , Primariile si Bibliotecile din comunele Unirea, Mircea Voda judetul Braila, Produlesti judetul Dambovita, Teatrul "Toma Caragiu", Teatrul "Andrei Muresanu", Teatrul Tineretului Piatra Neamt.Partener media: Radio Romania Cultural"Teatru implicat" este un proiect derulat de Asociatia Cultura'n Sura si finantat prin programul "In stare de bine", sustinut de Kaufland Romania si implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.