Teatru de vara la tara: Doctor fara voie, de Moliere, se joaca in satele Romaniei

Joi, 20 iunie ora 21:30 - la Marin al Popii, comuna Raciu

- la Marin al Popii, comuna Raciu Vineri, 21 iunie ora 21:30 - in curtea scolii din Cucuteni, comuna Motaieni

- in curtea scolii din Cucuteni, comuna Motaieni Sambata, 22 iunie ora 21:30 - Parcul Mateias, comuna Doicesti

In fiecare vara, o trupa formata din actori profesionisti traverseaza tara in lung si-n lat aducand magia teatrului in cele mai neasteptate locuri.Din iunie pana in septembrie te invitam alaturi de noi in programul. In timpul zilei organizam ateliere de teatru pentru copiii, iar seara asteptam la spectacol intreaga familie.Spectacolul "" de Moliere, in regia lui Victor Olahut, isi incepe turneul in judetul Dambovita. Actorii Marin Grigore, Ioana Rufu, Marius Costache, Iulian Glita, Bogdan Costea, Lavinia Cosma si Florentina Nastase dau viata personajelor din celebra satira comica.Spectacolul este o reinterpretare moderna a piesei clasice, in care se cauta raspunsul la intrebarea: "In ce masura haina il face pe om? (sau, in cazul nostru - halatul pe medic?) ". Spectacolul a fost premiat in cadrul Festivalului International de Teatru "Atelier", editia 2018.Programul caravanei in perioada imediat urmatoare este detaliat mai jos, urmand ca pe masura ce apar noi date acestea sa fie publicate pe site-ul www.culturansura.ro si pe pagina de facebook/culturansura Proiect cultural co-finantat de Administratia Fondului Cultural National.Parteneri: Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Teatrul Podul, EduCab Romania, Tur Cento Trans, S.C. Prutul S.A., ArkMedia Advertising , Primariile comunelor Raciu, Doicesti, MotaieniPartener media: Radio Romania Cultural