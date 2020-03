Teatrul National Bucuresti roaga spectatorii sa nu-si ceara banii inapoi: Spectacolele vor fi reprogramate

"Suspendarea spectacolelor TNB si a celorlalte activitati culturale cu public pentru o perioada de timp care pare sa se prelungeasca dincolo de data de 31 martie 2020, antreneaza efecte dramatice si in plan financiar, riscand sa provoace colapsul institutiei.. Acestea sunt destinate functionarii institutiei, platilor de utilitati, intretinerii cladirii si, nu in ultimul rand, pregatirii si productiei de noi spectacole, onorarii drepturilor de autor si platii colaboratorilor externi, in mare majoritate tineri actori., biletele deja cumparate ramanand valabile. Spectatorii care isi pot permite sa aiba rabdarea de a se reintalni la o data ulterioara cu actorii preferati si cu spectacolele TNB pe care doresc sa le vizioneze, sunt rugaticumparate la spectacolele amanate din cauza epidemiei de coronavirus.In felul acesta ajuta teatrul sa isi poata desfasura activitatea de repetitii si de pregatire a unor noi premiere - dincolo de usile inchise temporar pentru public.La iesirea din acest episod dramatic prin care trece in prezent intregul glob, va asiguram ca revenirea in salile de spectacol ne va ajuta pe toti sa ne regasim zimbetul si sa ne vindecam mai repede de traume!Daca iubiti teatrul si pe artisti, va rugam sa fiti solidari cu noi!", se arata intr-un apel la solidaritatea publicului postat pe pagina TNB de Facebook.Un apel similar a fost bine receptionat de public in Ungaria, unde multi dintre cei care aveau bilete la piese de teatru si concerte amanate sau anulate din cauza pandemiei au preferat sa nu-si ceara banii inapoi, pentru a nu afecta si mai mult institutiile de cultura, care sunt grav afectate in aceasta perioada.