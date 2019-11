The Beth, primul teatru in limba engleza din Bucuresti, isi deschide portile in 2020 si cauta sustinatori

Bucharest English Theatre

Inaugurarea noului teatru The Beth este programata pentru anul viitor, la Bucuresti, in cladirea The Ark (fosta Bursa de Marfuri Bucuresti). Este vorba despre un adevarataxat in jurul teatrului britanic, cu o componenta educativa, constand in ateliere pentru dezvoltare personala si perfectionare a limbii engleze prin mijloacele teatrului.Teatrul va functiona in cladirea The Ark, fosta Bursa de Marfuri Bucuresti, si include o sala de spectacol de, precum si o sala pentru workshop, o librarie, un coffee-bar si un magazin de suveniruri, spatii care vor fi folosite pentru a expune lucrari ale unor artisti si designeri romani (cca. 250 mp).Primele productii asteptate pe scena The Beth sunt Romeo & Juliet (William Shakespeare), Relatively Speaking (Alan Ayckbourn), Deathtrap (Ira Levin) si The Taming of the Shrew (William Shakespeare).Stagiunea, cu productii proprii si spectacole invitate, va fi continua. Repertoriul va fi o combinatie de genuri -, cu piese din dramaturgia clasica, moderna si contemporana din tarile anglo-saxone, jucate in limba engleza de catre actori nativi si romani, cu supratitrare/traducere in limba romana.va fi mai mult decat un teatru, va completa peisajul cultural bucurestean, contribuind la sustinerea si modelarea noii generatii prin largirea orizontului cultural al acesteia, la promovarea deschiderii, dialogului si tolerantei, se arata intr-un comunicat de presa al membrilor fondatori.De altfel, principalele obiective ale The Beth sunt atragerea oamenilor catre cultura, sustinerea tinerei generatii pentru o baza mai larga de cunostinte si sanse sporite de angajare si mobilitate internationala prin perfectionarea limbii engleze; consolidarea legaturilor dintre diferitele culturi, subliniind ideea apartenentei Romaniei la spatiul cultural european si universal.Unele spectacole vor fi. Pentru persoanele cu deficiente de vaz, inainte de spectacole, spectatorilor li se va oferi un "tur vizual" in care vor trai "experienta" prin atingerea texturilor, costumelor si actorilor, astfel ajutandu-i sa vizualizeze personajele si actiunea.In paralel cu reprezentatiile teatrale, vor fi organizate(5-8 ani) venind astfel in sprijinul parintilor spectatori.The Beth va mai gazdui si, iar spectacolele principale de teatru vor fi completate cuavand teme conexe.Pe termen lung, centrul cultural va gazdui si spectacole din alte tari, pentru a accentua dimensiunea multiculturala si a educa publicul in spiritul incluziunii si diversitatatii.sunt Guy Burrow (President of the Board) - fost Director General al Shell Romania, nascut in Marea Britanie, stabilit in Romania de 25 de ani, si sotia, Anca Stanciu, fost Director Resurse Umane la Shell si MOL, carora li s-au alaturat Marcel Iures ca Honorary Co-President of the Board si Jude Law ca International Patron.Printre cei care si-au exprimat deja sprijinul se numara Ambasadorul Marii Britanii, Consiliul Britanic, Camera de Comert Romano - Britanica precum si Departamentul de Cultura al Ambasadei SUA."Sustinerea financiara va fi necesara numai la inceput, pentru ca planul de business arata ca- avem si un studiu de piata care demonstreaza cererea foarte mare pentru un astfel de teatru in Romania.Noi facem acest lucru nu pentru bani ci pentru a aduce. Ni s-au alaturat cateva persoane individuale si avem promisiuni de la cateva firme ca sponsori pentru productiile teatrale sau spectacole invitate. Ne dorim alaturi, care si-au construit succesul prin forte proprii sau firme cu principii in afaceri, si care cred in educatie ca promotor al unei societati viabile", a declaratPlanul de afaceri a fost validat printr-un, care confirma cererea mare pentru spectacole in limba engleza cu continut educational accentuat atat in Bucuresti cat si principalele orase ale tarii.sa se implice si sa sponsorizeze proiectul The Beth, ca, au ocazia sa contribuie la transformarea societatii romanesti in profunzime, la cresterea nivelului de educatie si implicit la formarea viitorilor angajati ai companiei asigurand sustenabilitatea propriului business. Si vor beneficia de prezenta permanenta in media si la sediul teatrului.De asemenea, ca, puteti deveni membru al clubului The Beth, "prieten" The Beth sau membru fondator al Bucharest English Theatre.privind activitatile Centrului Cultural The Beth puteti obtine printr-un e-mail catre guy.burrow@thebeth.ro sau anca.burrow@thebeth.ro