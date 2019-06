Asigurarea de calatorie: Care sunt tendintele, in 2019

O scurta analiza a portofoliului Gothaer pe segmentul travel (2018 vs. 2017) evidentiaza cateva aspecte importante care definesc aceasta linie de business.Acoperirea solicitata pentru aproximativ 90% din asigurarile de calatorie emise de Gothaer in 2018 a fost pentru Europa si Turcia, ceea ce pare sa reprezinte o constanta, de vreme ce reflecta si situatia din anul anterior.Majoritatea politelor - peste 86% - ofera sume asigurate de pana la 30.000 de euro sau chiar 50.000 de euro, intrucat clientii sunt constienti de costurile uriase ale serviciilor medicale in strainatate si nu isi asuma riscuri inutile prin contractarea unei acoperiri insuficiente.Cele mai multe dintre politele de calatorie emise de Gothaer au fost incheiate pentru turisti cu varste cuprinse intre 6 si 59 de ani.Pentru aceeasi zona acoperita (Europa si Turcia), am inregistrat cea mai importanta crestere a numarului politelor cu acoperire pentru sporturile de agrement. Acest lucru ar putea sugera faptul ca romanii isi schimba modul in care isi petrec timpul in vacanta, incluzand acum mai multe activitati sportive.In ceea ce priveste dosarele de despagubire, 95% dintre cele platite in 2018 au fost solicitate pentru accidente si boli.55% din totalul cererilor inregistrate in 2018 pe segmentul de calatorii au avut drept cauza "Boli", iar 42% au fost asociate cu "Accidente". Per ansamblu, aceste doua riscuri au generat peste 96% din totalul despagubirilor achitate.Pentru "Accidente", valoarea totala a despagubirilor platite in 2018 a fost cu 11% mai mare decat in 2017, pe segmentul de "Boli" inregistrandu-se o crestere de 14%.Din cate se pare, sporturile de iarna (schi, snowboarding) au fost cele mai importante cauze care au stat la baza cresterii numarului de cereri de despagubire in 2018, comparativ cu 2017. Pe de alta parte, cele mai multe dintre daunele achitate au fost inregistrate pentru evenimente in urmatoarele sfere: ORL, oftalmologie, cardio si interventii chirurgicale.Vanzarile online pe segmentul de calatorii au inregistrat, in termeni de Prime Brute Subscrise, o crestere de peste 56% in 2018, comparativ cu 2017. Explicatia: clientii care cauta asigurari de calatorie sunt mobili, flexibili, in permanenta conectati online si, totodata, clienti care incep sa aprecieze tot mai mult avantajele oferite de cumpararea directa, online.Cu toate acestea, brokerii reprezinta in continuare cel mai important canal de vanzari pe acest segment, intermediind peste 88% dintre asigurarile de calatorie din portofoliul Gothaer.GoTRAVEL (o polita flexibila care are acoperirea de baza asistenta medicala de urgenta) este produsul cu cea mai mare cota in portofoliul de calatorii Gothaer, dar produse speciale precum MyTRAVELS (asigurare pentru calatorii multiple) sau ExtraTRAVEL (cu acoperiri extra) au inregistrat, la randul lor, evolutii pozitive. De exemplu, MyTRAVELS - asigurare pentru mai multe calatorii in decursul unui an - a inregistrat o crestere de 80% in 2018, comparativ cu 2017.GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI S.A.Majoritatea clientilor prefera sa asigure exact numarul de zile petrecute intr-un city-break sau intr-o vacanta prelungita - 44% contracteaza o asigurare de calatorie pentru 2 - 7 zile, iar 46%, pentru 8 - 14 zile. La aceste mentiuni, am putea adauga si numarul celor care calatoresc in interes de afaceri, numar care a crescut usor in 2018.Cea mai importanta crestere (65%) inregistrata de Gothaer pe segmentul travel este pentru cei care calatoresc in grupuri mari, turisti cu varste cuprinse intre 21 si 50 de ani. Totodata, s-a inregistrat si o crestere de 59% pentru grupurile mai mici, formate din 4 - 20 de persoane.