Un nou competitor pe piata brokerajului corporate: OBSIDIAN Broker de Asigurare-Reasigurare

Obiectiv in Romania: dezvoltare agila si accelerata

Despre Obsidian Broker

Despre Valentin Tuca

Echipa Obsidian Broker este condusa de Valentin Tuca, profesionist cu experienta executiva indelungata, atat in piata romaneasca de asigurari, cat si in cea internationala, fondator si lider al mai multor firme de brokeraj de asigurari si fost director general al unei companii de asigurari.Detinut de compania elvetiana Obsidian AG, Obsidian Broker a primit autorizarea de functionare ca intermediar principal de asigurari in ultima sedinta a Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de anul trecut.Compania de brokeraj Obsidian are in vedere oferirea de servicii profesionale de management de risc si consultanta de asigurari pe segmentul corporate, adresandu-se in principal intreprinderilor mici si mijlocii care doresc solutii personalizate de gestiune a riscurilor si optimizarea programelor de asigurari.", a declaratObsidian Broker vizeaza dezvoltarea agila si accelerata pe piata din Romania, prin consolidarea echipei si/sau achizitia de portofolii de la jucatori activi deja in piata locala.- a adaugatIn prezent Obisidan Broker recruteaza specialisti in asigurari corporate pentru pozitii diverse, de la brokeri juniori, la seniori cu specializari pe anumite categorii de riscuri si asigurari sau cu profil de lideri in dezvoltarea afacerilor si vanzari.La Obsidian Broker credem cu tarie ca in afaceri preventia in materie de riscuri inseamna de fapt viziune, gandire strategica si e un semn evident al unei bune educatii de business.Cand existenta si evolutia unui intreg ecosistem de business - resurse umane si materiale - depind de capacitatea de a constientiza, gestiona si minimiza riscurile cu care te confrunti zi de zi, de a gandi in avans si de a preveni evenimentele nedorite, miza de a avea alaturi un profesionist in materie de riscuri si asigurari devine extrem de serioasa.Managementul riscurilor trebuie sa fie parte din strategia generala si nicidecum doar consecinta accidentala a unui pariu pierdut care iti da "mintea de pe urma". Pentru ca producerea unui eveniment accidental poate fi nu numai extrem de costisitoare, dar chiar fatala, mai ales pentru o companie tanara si in plin avant de dezvoltare.Identificarea, analiza, evaluarea riscurilor, minimizarea si transferul lor in asigurare tin de o viziune integrativa si integratoare, de responsabilitatea fata de viitorul afacerii, indatorire fundamentala a celor aflati la cel mai inalt nivel de management in organizatie, precum si a actionarilor. ( www.obsidianbroker.ro Valentin Tuca, CEO Obsidian Broker, are peste 20 de ani de experienta manageriala in domeniul asigurarilor. Pana in 2015 a detinut functia de CEO al AON Romania, Bulgaria si Europa de Sud Est si intre 2007 si 2009 a fost Director General al companiei de asigurari Clal Romania (actuala Gothaer).Anterior, pana in 2005, a lucrat la Bruxelles ca Director de dezvoltare in cadrul Marsh CEE/CIS si a coordonat activitatile de vanzari, marketing si comunicare ale companiei americane in 16 tari din Europa de Est si Comunitatea Statelor Independente. Aceste responsabilitati le-a preluat in 2002, dupa ce timp de 7 ani fusese la carma operatiunii Marsh Romania, pe care a si infiintat-o in 1995, in calitate de co-actionar al Marsh Inc.Valentin Tuca este absolvent al Facultatii de Finante din cadrul ASE Bucuresti si bursier in 1992 al Universitatii Stanford, California, USA, fiind primul presedinte al UNSICAR, asociatia intermediarilor in asigurari din Romania, printre ai carei membrii fondatori s-a si numarat.