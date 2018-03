Lectia de educatie financiara de la vicepresedintele ASF: Cum vei face fata unui eveniment nedorit, fara asigurare?

Cum sta Romania la capitolul educatie financiara?

Care sunt sectoarele/produsele unde se simte cel mai mult lipsa educatiei financiare?

Cum vedeti realizata educatia financiara in zona criptomonedelor?

De ce sunt importante asigurarile?

Cum puteti convinge o persoana ca are nevoie de asigurari?

De ce este important pentru o persoana care are o locuinta sa detina inca o asigurare pe langa cea obligatorie?

Cat de folositoare este asigurarea bunurilor din locuinta? Dumneavoastra aveti?

Ce inseamna asigurarea de viata si de ce avem nevoie de ea?

Care considerati ca sunt cele mai mari provocari cu privire la educatia financiara?

Acesta sustine ca nivelul redus de educatie financiara nu este o figura de stil, ci o realitate cu consecinte economice si sociale, iar in context domeniul necesita un plan cu actiuni diferite pe termen lung, care sa includa campanii de informare si cursuri pe anumite segmente ale populatiei adulte.Coca Constantinescu explica si de ce sunt importante asigurarile, acestea asigurand protectie financiara prin transferul unor riscuri de la asigurat la asigurator, si a mentionat rolul asigurarii suplimentare a locuintei si al asigurarii de viata.Nivelul redus de educatie financiara nu este o figura de stil, ci este o realitate cu consecinte economice si sociale. Educatia financiara in Romania se afla la un nivel modest, relevat de studii realizate la nivel international, in care Romania ocupa locul 124 din 143 intr-un clasament global de evaluarea a statelor in functie de nivelul de educatie financiara.In contextul mediului economic tot mai complex, al cresterii gradului de intermediere financiara la nivel international si al deciziilor pe care trebuie sa le ia cetatenii cu privire la administrarea veniturilor si cheltuielilor, educatia financiara a devenit o prioritate.Institutiile si autoritatile de supraveghere financiara, cat si societatile care activeaza in pietele financiare au demarat in ultima perioada activitati si programe coerente si integrate pe termen lung, care sa conduca la cresterea nivelului de educatie si incluziune financiara.In ultimii ani, ASF impreuna cu inspectoratele scolare din mai multe judete si cu universitati au organizat activitati de educatie financiara in scoli, licee si universitati de care au beneficiat aproximativ 39.000 de elevi, si 20.000 de studenti din diferite orase ale tarii.Apreciem ca domeniul educatiei financiare necesita un plan cu actiuni diferite pe termen lung, care sa includa campanii de informare, cursuri, avand drept tinta anumite segmente ale populatiei adulte, astfel incat sa conduca la imbunatatirea cunostintelor si competentelor financiare.Deficitul de educatie financiara se reflecta prin necunoasterea unor notiuni simple, precum dobanda compusa, sau riscurile care sunt acoperite de o "asigurare de casa".Multe sectoare economice sunt afectate intr-o masura mai mare sau mai mica de lipsa cunostintelor cu privire la caracteristicile si riscul instrumentele financiare.Acest fapt vulnerabilizeaza deopotriva consumatorii prin luarea unor decizii eronate, cat si pietele financiare, prin diminuarea masei critice de clienti, care ar permite printre altele reducerea unor costuri si consolidarea institutiilor financiare.Autoritatile de supraveghere pot astazi doar sa avertizeze cu privire la riscul indus de achizitionarea de criptomonede, neexistand o reglementare care sa statueze modul de functionare al acestui instrument si care sa prevada anumite elemente de protectie a consumatorilor.Cred ca raspunsul este foarte simplu, cand vorbim de asigurari, ne referim la protectie financiara prin transferul unor riscuri de la asigurat la asigurator, riscuri care odata materializate, conduc la diminuarea confortului financiar, care ne asigura o existenta civilizata.As pune urmatoarea intrebare pentru a-i permite sa gaseasca singura raspunsul: cum va face fata din punct de vedere financiar unei anumite pierderi rezultate din materializarea unui eveniment nedorit, dar posibil.Totodata as indemna la efectuarea unei analize cu privire la capacitatea de a suporta in orice moment, integral si de unul singur, pierderile si care ar fi efectele acestei pierderi asupra nivelului de trai al familiei.Asigurarea obligatorie PAID ofera o protectie limitata la 20.000, respectiv 10.000 euro in cazul riscului de cutremur, inundatie si alunecare de teren.Diferenta pana la valoarea reala a imobilului se suporta din economiile personale sau din veniturile curente sau viitoare.PAID este un produs obligatoriu, foarte accesibil din punct de vedere al primei, dar nu acopera integral riscurile amintite mai sus si nici alte riscuri suplimentare.In schimb, polita de asigurare facultativa a locuintei acopera diferenta pana la valoarea reala a imobilului in caz de cutremur, inundatie sau alunecare de teren si in plus acopera mai multe riscuri, inclusiv cel de incendiu, la valoarea reala imobilului.Consider ca asigurarea imobilului folosit ca locuinta si a bunurilor din casa este absolut necesara astfel incat, in eventualitatea materializarii unui eveniment nedorit de distrugere totala sau partiala a acestora, proprietarii sa poate sa isi asigure aceleasi conditii de viata, fara grija indatorarii in scopul de refacere, sau inlocuire a bunurilor distruse. Da, eu am o asigurare facultativa.Asigurarea de viata ofera o protectie financiara, respectiv o suma de bani, membrilor familiei, care sunt beneficiarii asigurarii, in cazul in care asiguratul decedeaza, sau o indemnizatie, o suma de bani, asiguratului in caz de boala sau invaliditate permanenta.Asigurarile de viata sunt foarte variate, putand include riscuri in functie de optiunea clientilor si pot reprezenta totodata o forma de economisire, in cazul in care asigurarea are si o componenta de economisire.Utilitatea unei astfel de asigurari este evidenta, in conditiile in care are rolul de a acoperi pierderile financiare survenite ca efect al evenimentelor mentionate si a de a echilibra bugetul unei familii.Transformarea mentalitatilor cu privire la educatia financiara si constientizarea necesitatii de imbunatatire a cunostintelor financiare la nivelul populatiei adulte consider ca sunt elementele cele mai provocatoare pentru a transpune strategii si a asigura succesul masurilor si actiunilor educative.Pe de alta parte, trebuie sa avem in vedere ca ne adresam unor segmente largi de populatie, cu pregatire profesionala diversa si de varste diferite, astfel incat programele de educatie trebuie sa fie adaptate la acest dat, ca sa isi atinga scopul intr-un timp relativ scurt.