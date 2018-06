Locuinta ti-a fost afectata de inundatii? Iata ce trebuie sa faci!

Astfel, le reaminteste acestora ca, printre cele trei riscuri acoperite de PAD - polita de asigurare impotriva dezastrelor, se regaseste si riscul de inundatii, asiguratii putand fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii de locuinta.Asigurarea obligatorie a locuintei (PAD) acopera pagubele produse locuintelor in urma patrunderii si infiltrarii apei, in cazul acoperirii pe scurta durata a terenului cu un strat de apa, ca urmare a acumularii apelor provenite din precipitatii atmosferice abundente. PAID Romania este pregatita sa gestioneze dosarele de dauna ce vor fi deschise de catre proprietarii asigurati obligatoriu impotriva dezastrelor naturale care se afla in aceasta situatie."O parte semnificativa a tarii noastre se confrunta, zilele acestea, cu ploi abundente care duc, in mod firesc, la producerea de inundatii. Suntem pregatiti sa gestionam dosarele de dauna care vor ajunge la noi ca urmare a acestor evenimente si vrem ca toti proprietarii asigurati sa stea linistiti in ceea ce priveste despagubirile la care au dreptul. PAID Romania are fondurile necesare sa acopere toate solicitarile de despagubire ce pot surveni ca urmare a inundatiilor din aceasta perioada. Avem nu doar resurse proprii, dar si un program de reasigurare de 900 mil. EUR - mai mult decat suficient pentru plata rapida a despagubirilor catre romanii asigurati, afectati de inundatii", declara Nicoleta RADU, Director General, PAID Romania.1. Solicita autoritatilor locale intocmirea procesului verbal de constatare a evenimentului;2. Ia masurile necesare in vederea limitarii pagubelor si prevenirea degradarilor;3. Informeaza, in cel mai scurt timp, fara insa a depasi cele 60 de zile de la data producerii evenimentului, asiguratorul la care ai incheiat polita;4. In baza instiintarii, asiguratorul va deschide dosar de dauna, urmand ca, in maximum 5 zile, un reprezentant al acestuia sa se prezinte la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele;5. Cererea de despagubire se completeaza si se depune la compania de asigurari;Plata despagubirii se efectueaza de catre PAID in 5 zile de la primirea documentatiei complete de la asiguratorul care a emis polita si a instrumentat dosarul de dauna.