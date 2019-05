Romanii au prins gustul asigurarilor: de la calatorii la bilete de concert, nimic nu se pierde! #Interviu

Care sunt tendintele din industria asigurarilor, in Romania, in 2019, atat din perspectiva jucatorilor, cat si a preferintelor consumatorilor?

Observati diferente de comportament al potentialilor clienti in functie de generatia de care apartin? Care sunt acestea?

Se prefigureaza deja un profil al consumatorului din generatia Z?

Ati avut un ritm sustinut de diversificare a portofoliului de produse, in ultimul an. De ce factori tineti cont in prioritizarea si lansarea noilor produse?

Ati mizat recent pe un produs unic in piata, pentru bilete de evenimente. De ce acest produs si nu altul si care sunt obiectivele pe care vi le propuneti pentru el?

Confirma evolutia de pana acum ritmul preconizat de crestere? Cum apreciati ca a fost primit de consumatori?

De fapt, un studiu desfasurat in 2018 de Entrepreneurship Academy si Eurolife arata ca Millennials ar fi dispusi sa aloce un buget mediu lunar de pana la 100 de lei pentru asigurari, daca ar intelege in detaliu beneficiile acestora.Mai departe, urmatoarea generatie, Generatia Z, vine cu noi abordari pentru companiile de asigurari."Cei nascuti incepand cu anul 1995 petrec mult timp online, folosind mai multe dispozitive si comunicand pe canale multiple. Cand vine vorba de servicii de asigurare, ei prefera sa le achizitioneze prin intermediul aplicatiilor. (...) Pentru ei este foarte important sa se intalneasca in persoana cu un agent inainte de a cumpara o asigurare. O astfel de intalnire nu trebuie sa aiba loc intr-un birou fizic, pentru ei este in regula daca se desfasoara pe Skype, FaceTime sau Google Hangouts. Ne asteptam la continuarea tendintei ascendente din 2018, cand volumul primelor brute subscrise in Romania a crescut cu 4,5% fata de anul precedent, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Daca ne uitam insa la structura pietei, este de remarcat ca pe anumite segmente de asigurari se inregistreaza evolutii constant pozitive, ceea ce este un aspect imbucurator.Astfel, desi piata este dominata de asigurarile generale (ce acopera 80% din total), se intrevad oportunitati de crestere si pe segmentul asigurarilor de viata, unde dupa ani de scadere, se mentine trendul crescator inregistrat inca din anul 2015.Din perspectiva companiilor prezente pe aceasta piata, consider ca devine esential modul in care ne consiliem si comunicam cu clientul, maniera in care il ajutam pe acesta sa inteleaga beneficiile concrete ale unei polite de asigurare, fie ea de casa, viata sau de tip investitional.Si nu in ultimul rand, alegerea consumatorului si decizia lui vor depinde de cum vom sti sa ii atragem atentia intr-un univers din ce in ce mai aglomerat, in care este supus presiunii brandurilor pe toate canalele si in majoritatea contextelor in care acesta este prezent.Din perspectiva consumatorilor, vedem un interes mai crescut pentru servicii care sa le asigure protectia, insa trebuie sa potentam acest interes cu aducerea asigurarilor in microsistemele clientului.Din perspectiva tipului de produs, asigurarile de sanatate sunt segmentul pentru care estimam cea mai mare crestere, aici existand cerere crescuta atat din partea clientilor, cat si a companiilor de a oferi astfel de beneficii angajatilor sai.Impreuna cu Entrepreneurship Academy am realizat in 2018 un studiu care arata ca Millennials ar fi dispusi sa aloce un buget mediu lunar de pana la 100 de lei pentru asigurari, daca ar intelege in detaliu beneficiile acestora.66% dintre cei chestionati spun ca nu au o intelegere adecvata a domeniului asigurarilor. Din acest motiv, interactiunea cu un consultant specializat se afla in topul preferintelor de achizitie (fapt apreciat si de generatia parintilor lor), urmata imediat de experienta online si de simplitatea procesului.Daca ne uitam la lista prioritatilor de achizitie individuala, regasim aici asigurarile de sanatate, locuinta, calatoriile si asigurarea de viata. Sanatatea este, evident, o preocupare a Millennials - observam acest lucru in atentia acordata alimentatiei sanatoase, sportului, mentinerii unei greutati optime, respectarii unui stil de viata cat mai echilibrat.Din punct de vedere profesional, majoritatea au deja pus pe hartie planul unei viitoare afaceri sau chiar testeaza in prezent ideea. Din aceasta posibila ipostaza de antreprenori, aprox. 90% dintre respondenti privesc asigurarea de sanatate ca fiind un instrument esential pentru loializarea echipei cu care isi vor construi afacerea.De asemenea, este intrucatva intuitiva preferinta Millennials fata de asigurarile de calatorie - adepti ai solutiilor generate de economia colaborativa, ei reusind sa calatoreasca mai des si mai ieftin fata de generatiile anterioare. Isi doresc astfel sa descopere lumea fara sa fie nevoie sa isi faca griji cu privire la posibilele riscuri si sunt dispusi sa plateasca pentru un produs care le ofera aceasta siguranta. In definitiv, daca ne uitam la costul unei asigurari de calatorie versus beneficii, nu ar trebui sa avem foarte multi calatori care sa nu isi fi incheiat o asigurare de calatorie inainte de a pleca in strainatate.Un raport al Fung Global Retail Tech estimeaza ca generatia Z va reprezenta 33% din populatia globala pana in anul 2020, ceea ce reprezinta un procent important de potentiali clienti.Cine este interesat de evolutia afacerii pe termen lung, se uita deja cu atentie la aceasta generatie, caracterizata in primul rand prin faptul ca reprezentantii sai sunt nativi digitali.Cei nascuti incepand cu anul 1995 petrec mult timp online, folosind mai multe dispozitive si comunicand pe canale multiple. Cand vine vorba de servicii de asigurare, ei prefera sa le achizitioneze prin intermediul aplicatiilor.Pot fi traditionalisti in anumite aspecte privind consumul de informatii: recomandarile familiei si ale prietenilor au cea mai semnificativa influenta asupra modului in care isi selecteaza furnizorul de asigurari.Pentru ei este foarte important sa se intalneasca in persoana cu un agent inainte de a cumpara o asigurare. O astfel de intalnire nu trebuie sa aiba loc intr-un birou fizic, pentru ei este in regula daca se desfasoara pe Skype, FaceTime sau Google Hangouts.Aceasta generatie isi doreste totul acum, fapt pentru care apreciaza un serviciu de relatii cu clientii 24/7, care poate cantari decisiv in selectia lor. Ca si Millennials, se asteapta de la furnizorul ales sa fie un consultant / partener de incredere.Eurolife Asigurari Romania are marele avantaj de a se fi dezvoltat in baza unui spirit antreprenorial, spirit pe care il mentinem si il cultivam si pe mai departe.In plus, beneficiem de expertiza si suportul unui grup financiar international de renume - Fairfax Financial Holdings Limited - alaturi de care continuam expansiunea pe piata din Romania.Pornind de aici, Eurolife a trecut in ultimii doi ani printr-un proces de transformare catre o companie multichannel, adaugandu-si un mix de canale de distributie inovator cu produse dedicate: retele de brokeri, vanzari directe si dezvoltarea de produse noi, in parteneriat cu colaboratori externi pentru structurarea unor produse adaptate consumatorului modern, care sa faca diferenta in piata.Pentru a stabili ce noi produse vrem sa lansam, ne uitam la piata, la consumator si la ce se potriveste specificului firmei noastre. Credem ca, pentru a reusi sa se mentina aproape de clientii sai, o companie trebuie sa faca astfel incat sa isi traduca serviciile pe intelesul oamenilor si sa le aduca aproape de obiceiurile si interactiunile lor de zi cu zi.Prin polita En Garde ne-am propus sa valorificam avantajele tehnologiei si sa demonstram ca asigurarile sunt instrumente utile, actuale, ce se pot integra perfect in preferintele si asteptarile consumatorilor de toate varstele.Teama de evenimente neprevazute nu ar trebui sa ne tina deoparte de locurile si activitatile care ne fac fericiti si in aceasta directie se inscriu noile produse lansate de Eurolife. Suntem bucurosi ca, alaturi de platforma www.bilete.ro, putem oferi acest produs unic in Romania, extrem de usor si rapid de achizitionat, in ritmul preferat de consumatorul modern.Este un produs pe care l-am lansat nu atat din ratiuni de cifra de afaceri, cat pentru a le arata oamenilor ca asigurarea poate face parte din viata lor si ca poate avea beneficii imediate, prin recuperarea integrala a sumei aferente biletelor in cazul in care un risc asigurat impiedica clientul sa participe la evenimentul dorit.En Garde ne sustine in strategia de a educa clientul si de a capata incredere in notiunea de asigurare.A fost foarte bine primit si chiar a evoluat mai bine decat am estimat, cu peste 6000 de bilete asigurate in perioada februarie - aprilie. La nivel de profil al clientului, este de mentionat ca principalii cumparatori sunt clientii cu copii, urmati de cei care au achizitionat bilete cu pret mare sau cele pentru evenimente care au loc la peste 30 de zile distanta fata de momentul achizitiei si, in care, este mai probabil sa apara neprevazutul.Avand in vedere ca se deschide sezonul calatoriilor in sezonul cald si ca unul dintre produsele recent lansate de Eurolife este asigurarea de calatorie, prin ce face, poate face diferenta produsul de asigurari pe care il alegem atunci cand plecam in strainatate?Asigurarea de calatorie Eurolife a fost gandita pe considerente care tin de accesibilitate, flexibilitate si usurinta in achizitie. Consumatorul modern vrea totul acum.Si asigurarea de calatorie poate fi incheiata "acum", in doar cateva click-uri. Mai mult decat atat, poate fi achizitionata chiar de pe scara avionului.Acoperirile oferite sunt extinse: pe langa pachetul standard de servicii medicale, se adauga acoperiri importante precum asistenta rutiera, pierderea bagajelor, anularea calatoriei, reducerea fransizei la masina inchiriata.