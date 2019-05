Asigurarea privata de sanatate este o normalitate in tarile vestice. Care este situatia in Romania?

Asigurarile de sanatate sunt pentru locuitorii tarilor vestice o normalitate. Conform informatiilor oferite de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) despre statisticile de sanatate din 2018, exista mai multe tipuri de asigurari private de sanatate in lume:- singura optiune de acoperire de sanatate existenta.- asigurarea privata acopera servicii medicale pe care le acopera si sistemul public de sanatate.- asigurari de sanatate private care completeaza serviciile oferite de sistemul public.- asigurari de sanatate private care acopera servicii neincluse in sistemul guvernamental.In Belgia, 100% din asigurari sunt private, din care 25% sunt contractate individual, iar 75% prin intermediul companiei la care lucreaza. In Danemarca exista 2 tipuri de asigurari private complementare si suplimentare, iar Germania (care este cunoscuta pentru unul dintre cele mai bune sisteme de sanatate) detine 3 tipuri de asigurari: primare, suplimentare si complementare.In 2017, germanii au ajuns sa cheltuie 6.3 milioane de Euro pe asigurari private de sanatate, iar peste 65% din barbatii americani au deja un contract de asigurare de sanatate privata.Italienii cheltuie 36% din bugetul anual de sanatate pe asigurari suplimentare, iar peste 1,1 milioane de britanici au achizitionat deja un tip de asigurare de sanatate privata.In Romania, vanzarile de asigurari de sanatate privata au crescut cu 60% in 2017 fata de 2018. Acest lucru inseamna ca in ultimii zece ani vanzarile au crescut de peste 11 ori, subscrierile din politele de sanatate fiind la 335 milioane de lei, iar despagubirile platite clientilor cumuland 165 milioane de lei in 2018.Evolutia atat de rapida a pietei de asigurari de sanatate private demonstreaza cresterea nivelului de responsabilizare al romanilor fata de propria stare de sanatate, avand in vedere ca solutiile oferite de sistemul public de sanatate nu pot acoperi tratamente mai complexe, iar serviciile extra trebuie platite.O asigurare de sanatate privata in Romania poate porni de la 100 Euro pe an si poate costa si peste 2500 Euro pe an in functie de serviciile medicale acoperite. Astfel, pentru un roman din mediul urban cu venituri medii spre mari, o asigurare de sanatate privata este un serviciu accesibil si poate acoperi cheltuieli in caz de diagnosticare cu cancer, spitalizare sau orice alt tip de necesitate medicala.La noi in tara, Signal Iduna este o companie germana care ofera asigurari de sanatate privata tuturor celor interesati de o acoperire de sanatate suplimentara. Pe langa divizia de business care incheie contracte de asigurari cu alte companii pentru angajatii lor, din 2019 Signal Iduna ofera si persoanelor fizice oportunitatea de a-si incheia o asigurare de sanatate privata individuala.Procesul este simplu, necesita parcurgerea a 4-5 pasi, iar achizitia se poate face online, direct de pe site-ul. Astfel, orice persoana interesata de o acoperire in caz de diagnosticare cu cancer, de spitalizare sau pentru interventii chirurgicale, poate beneficia incepand din mai 2019 de propria asigurare de sanatate, atat pentru sine si pentru familie . Reteaua de clinici partenere Signal Iduna cuprinde peste 800 de unitati private, care asigura servicii medicale la cea mai inalta calitate.Avand in vedere ca nu avem o certitudine cu privire la sistemul nostru de sanatate public, iar tot mai multi romani prefera sa mearga sa se trateze in strainatate, este bine de stiut ca exista optiuni care ofera siguranta si o mana de ajutor atunci cand apar situatii neprevazute si imbolnaviri.