Broker: Asigurarile de sanatate acopera si riscul generat de coronavirus

Potrivit acestora, ulterior declararii oficiale a epidemiei la nivel national sau pandemiei la nivel global, pot beneficia de acoperirea riscului doar persoanele inscrise pe o polita colectiva - produs oferit si accesat de regula de companii pentru angajatii lor."In actualul context, dorim sa informam clientii care au ales sa incheie o polita de sanatate prin intermediul nostru ca asiguratul beneficiaza, pe teritoriul Romaniei, de serviciile medicale acoperite prin polita de sanatate pe care o detine, in limita planului de asigurare ales, chiar si in conditiile in care a contractat boala pe teritoriul altei tari. Promisiunea asiguratorului este de natura financiara si este aplicabila insa doar pana la momentul declararii oficiale a epidemiei", a declarat Marius Constantinescu, director al Departamentului Daune din cadrul Leader Team Broker.Leader Team Broker a lansat in 2019, in parteneriat cu AXA Global Healthcare, produsul 'Foundation' si serviciul de telemedicina 'Doctor in my Pocket'. Serviciul de 'doctor virtual' se adreseaza persoanelor care au o problema medicala si doresc sa vorbeasca cu un doctor, indiferent de locatie, ora sau zi.De altfel, datele companiei arata ca anul trecut, asigurarile de sanatate si viata au devenit a III-a cea mai importanta polita in top, pe clase de asigurari, cu o pondere de 13,5% in portofoliul companiei."In contextul actual, consideram absolut necesara informarea clientilor aflati in risc sau expusi riscului de imbolnavire, cu privire la drepturile pe care le au in baza politei de sanatate in vigoare pe care o detin la noi", a declarat Alexandra Elena Durbaca, Director executiv Leader Team Broker.