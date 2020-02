Doar 2 din 10 romani doresc sa isi faca o asigurare privata de sanatate in urmatoarele 6 luni (Sondaj)

Astfel, 48% dintre respondenti au declarat ca nu isi fac, o data pe an, un set de analize complet. 30% citeaza lipsa de timp ca motiv pentru acest lucru, 18% declara ca este un proces foarte complicat, iar 13% considera ca nu au nevoie de analize deoarece sunt sanatosi.Daca au anumite simptome medicale, 7 romani din 10 (69%) cauta pe net informatii despre ce boala ar putea indica acestea. In urma cautarilor, 48% au declarat ca s-au dus la medic, 22% au optat pentru tratamente naturiste, 13% au luat medicamente pe cont propriu, in timp ce 17% nu au luat nicio masura.81% dintre participantii la sondaj au declarat ca iau medicamente pe cont propriu din cand in cand, doar pentru afectiuni usoare (raceli, indigestii, dureri de cap etc.), in timp ce 14% nu fac niciodata acest lucru.53% dintre respondenti au declarat ca nu cunosc diferentele dintre o asigurare privata de sanatate si un abonament medical.Aproape 2 din 10 romani (19% dintre respondenti) au declarat ca nu au asigurare privata de sanatate, dar doresc sa isi faca una in urmatoarele 6 luni. De asemenea, 24% au o astfel de polita de la serviciu, iar alti 5% dintre respondenti au declarat ca si-au cumparat singuri asigurarea de sanatate. 52% dintre participantii la sondaj nu au o asigurare privata de sanatate si nu doresc sa isi faca una in urmatoarele 6 luni.Intrebati ce suma ar fi dispusi sa aloce lunar pentru servicii private de sanatate, 29% au mentionat intre 50 - 100 de lei, 16%, sub 50 de lei, 14%, intre 100 - 300 de lei, iar 5%, peste 300 de lei. 36% dintre participantii la sondaj nu ar fi dispusi sa aloce o suma lunara pentru serivicii private de sanatate.Sondajul s-a desfasurat online, in doua etape: intre 20 noiembrie - 11 decembrie 2019, respectiv 20 ianuarie - 10 februarie 2020, la acesta rapunzand 5.824 de persoane - dintre care 59% femei si 41% barbati. 44% dintre respondenti au varste curpinse intre 35-55 de ani, 29%, peste 55 de ani, 17% - intre 26 - 34 de ani.